Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Політтехнолог дав коментар щодо візиту президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та самопроголошеного президента Білорусі 9 травня на парад до Москви.

"Росія може впливати й впливає на країни Центральної Азії. Менше ніж за десять днів у тому ж складі очільники цих держав їдуть до Китаю. За певною інформацією, саме Китай умовив як мінімум Токаєва зробити послугу й у такий сакральний для Путіна день приїхати до Москви. До того ж Путін може зробити певні неприємності Токаєву, наприклад, повторити ситуацію з Новоросійським портом, де відвантажується казахстанська нафта", - пояснив аналітик.

Олексій Голобуцький зауважив, що ці всі президенти грають на хворобливому самолюбстві Путіна, кожен з них щось від нього отримує.

"Сьогоднішні дані показують, що експорт з Росії у Китай займає 2%, а експорт з Китаю до Росії – 32%, тобто РФ стає практично китайською колонією. Пекін і далі хоче продовжувати цю гру. Тому, перед серйозним розлученням, яке вже відбувається, між країнами Центральної Азії та РФ, новий хан дозволив їм провести останню ніч зі старим ханом, щоб дід не нервував і нічого з ним не трапилося", - сказав політтехнолог.

Голобуцький додав, що з Пашиняном все набагато гірше, бо у нього просто нема виходу.

"Є інформація, що Іран просив Пашиняна приїхати у Москву, бо Іран залишається в регіоні єдиною, більш-менш дружньою країною до Вірменії. Росія відсторонюється та віддає Єреван у сферу інтересі Туреччини. А про Лукашенка - все зрозуміло, йому потрібен новий кредит та гроші від Росії. Він - політичний екскортник, який виїхав обслуговувати виключно за гроші", - прокоментував політтехнолог.