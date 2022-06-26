Принциповість, яку демонструє Литва, є прикладом для інших країн, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що заборона Литви намертво блокує транзит Росії і саме такої принципової позиції бракує багатьом країнам
Про це він написав у twitter.
"Гострий дефіцит лідерства — ось що реально заважає покарати Росію. Саме такої принциповості, яку демонструє Гітанас Науседа, намертво блокуючи смертоносний транзит Росії до Калінінграда. Хороший приклад для інших лідерів: жорсткі рішення швидко вправляють мозок російським варварам", - написав він.
- 17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу.
- 20 червня у держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту". Росія відразу ж ініціювала військовий збір в Калінінградській області ракетних та артилерійських підрозділів.
- 26 червня повідомляли, що Єврокомісія хоче дозволити транзит російських товарів до Калінінграда. Литва планує накласти вето.
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