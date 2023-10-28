Пробув у морі майже 2 тижні: біля узбережжя США врятували зниклого безвісти рибалку
Біля узбережжя США канадські рятувальники знайшли зниклого безвісти рибалку, який пробув у морі 13 днів: іншого чоловіка, який був з ним, не знайшли
Про це пише BBC.
Зазначається, що чоловік та ще один моряк, які були на борту судна "Вечір" вийшли з гавані Грей у штаті Вашингтон 12 жовтня ввечері. Вони мали повернутися 15 жовтня. Коли цього не сталося, берегова охорона розпочала пошуки, які тривали майже 2 тижні: рятувальні екіпажі обшукати понад 14 тис. кв. миль. 25 жовтня пошуки призупинили для отримання нової інформації.
Невдовзі після цього канадські рятувальники знайшли чоловіка на рятувальному плоту приблизно в 110 км від західного узбережжя США. Про це повідомили в Тихоокеанському північно-західному відділенні берегової охорони США.
За словами рибалки, він пробув на плоту у морі 13 днів. Коли в чоловіка закінчилась їжа, він зловив та їв лосося, щоб вижити. Наразі чоловік перебуває у стабільному стані, його доставили у лікарню для подальшого лікування.
Моряка, якій був разом з ним, не знайшли. Берегова охорона заявила, що триває слідство, проте не повідомила, чи продовжать вони пошукові роботи.
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