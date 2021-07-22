"Проєкт, який допомагає Росії озброїтися": прем'єр Польщі про угоду США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував угоду США і Німеччини щодо російського газопроводу "Північного потоку-2"
Про це повідомляє PAP.
"Зміна на 180 градусів позиції США по "Північному потоку - 2" вразила багато країн. Я висловлюю несхвалення, через те, що союзники егоїстично підійшли до будівництва", - заявив Моравецький.
За словами прем'єра, Польща завжди виступала проти цього і намагалась переконати союзників у тому, що “ПП- 2” будується, щоб допомогти РФ озброюватися.
"Росія - країна, яка доволі сильно озброюється, у неї багато можливостей, ми одразу подумали про те, що це неправильний проєкт", - додав Моравецький.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
- МЗС Німеччини опублікувало текст угоди зі США щодо "Північного потоку-2".
- Глави МЗС України та Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау оприлюднили спільну заяву у зв'язку з досягненням домовленостей між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2".
- Російський "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року
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