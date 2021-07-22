"Проєкт, який допомагає Росії озброїтися": прем'єр Польщі про угоду США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Про це повідомляє PAP.

"Зміна на 180 градусів позиції США по "Північному потоку - 2" вразила багато країн. Я висловлюю несхвалення, через те, що союзники егоїстично підійшли до будівництва", - заявив Моравецький.

За словами прем'єра, Польща завжди виступала проти цього і намагалась переконати союзників у тому, що “ПП- 2” будується, щоб допомогти РФ озброюватися.

"Росія - країна, яка доволі сильно озброюється, у неї багато можливостей, ми одразу подумали про те, що це неправильний проєкт", - додав Моравецький.