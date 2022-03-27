Промоутер повідомив, коли відбудеться супербій Усика проти Джошуа

Про це повідомляє TalkSPORT.



"У нас було чотири чи п’ять пропозицій з усього світу щодо місця проведення бою. Це фактично роздільний бій, тому всі хочуть знати пропозиції, які надходять. Ми хотіли би провести реванш у Великобританії, але було багато значних пропозицій щодо організації бою за кордоном. У нас були пропозиції з кількох країн Близького Сходу, Америки, Великобританії. Ми хочемо, щоб бій відбувся до кінця червня, тож, ймовірно, реванш буде в середині або кінці місяця, найпізніше – у першу суботу липня, 2 числа", – сказав промоутер Едді Хірн.



Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.



В Усика було юридичне право покинути Україну. В нього троє неповнолітніх дітей. На початку війни боксер вступив у тероборону.

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