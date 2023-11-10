Промоутер розповів, з ким зустрінеться переможець бою Усик - Ф'юрі

Про це розповів промоутер британського боксера Френк Воррен у коментарі Soconds Out.

За його словами, IBF (Міжнародна боксерська федерація) санкціонувала бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф'юрі, за умови, що переможець зустрінеться з Хрговічем, який є обов'язковим претендентом на титул за цією версією.

"Наступний обов'язковий захист Усик має провести проти Хрговіча. IBF вже санкціонувала бій за звання абсолютного чемпіона з урахуванням наданих контрактів. Власне, саме з цієї причини ми оголосили про поєдинок з Усиком до бою з Нганну, жодної неповаги до Френсіса у нас не було", - розповів Воррен.

Він пояснив, що це примушує Усика та Ф'юрі провести бій не пізніше весни 2024 року.

"Команда Усика надавала контракт на наш бій представникам Хрговіча. Тепер ми маємо провести поєдинок у наступні п'ять-шість місяців", — констатував Воррен.

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсіса Нганну з Франції. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням.

Бій Усик - Ф'юрі

Українець та британець мали зустрітись у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня в Саудівській Аравії.

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного поєдинку з Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Очікується, що бій буде перенесено на лютий наступного року.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.