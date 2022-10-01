Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Все-таки велику частину мобілізованих направляють на фронт і вже пішли протести у РФ. Протести у Дагестані, в Якутії, у національних республіках, де найбільше зараз "вигрібають" цілими поселеннями. І немає ніяких сумнівів, що коли підуть з фронту вантажі "200", а вони вже йдуть, не добровольців, а насильно мобілізованих, то тоді буде зовсім інша реакція. У мене немає сумнівів, що найближчим часом цей другий фронт, який Путін відкрив проти свого власного народу, по суті, мова йде про геноцид національних республік, а потім і всього російського народу, вже так безболісно для Путіна не пройде", - зауважив журналіст.



Ігор Яковенко зазначив, що Путін приїхав з Самарканду з клеймом "несправжній цар", той, який програв. Силовики довго такого царя не терпітимуть, тому що тих, хто програв у Росії не люблять. Тому приклад і Миколи ІІ, і багатьох інших російських володарів, їх досить швидко скидають.



"Я думаю, що цей протест проти мобілізації та очевидне невдоволення силовиків врешті-решт приведуть до того, що звернення Путіна до Федеральних зборів 30 вересня буде останнім у його житті. І цей виступ може перейти в останнє слово підсудного Путіна на міжнародному трибуналі", - підкреслив Яковенко.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.

Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ

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