Путін боїться "популярності генералів", - ЗМІ

Про це повідомляє видання Медуза.

За словами одного з джерел, Путін "добре пам'ятає 1990-ті" і не хоче, щоб у країні з'явився "другий генерал Лебідь", якому на виборах-1996 вдалося отримати майже 15% голосів, а потім стати губернатором Красноярського краю.

"Якби якийсь генерал постійно був на слуху, часто з'являвся в новинах, він би неминуче став популярним. Став би автором перемог. Чи мало у що така популярність могла вилитися серед тих, хто підтримує війну", - пояснює одне з джерел видання.

Через цей страх Путіна російське телебачення та інші підконтрольні владі ЗМІ майже не повідомляють про дії вищого військового керівництва на фронті. Сам склад командування понад три місяці зберігався в секреті, поки в червні офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков не повідомив, що угрупованням військ Центр командує генерал-полковник Олександр Лапін, а Південним угрупуванням військ командує генерал армії Сергій Суровикін.

Джерело нагадує, що у 1990-ті роки генерали могли істотно впливати на політичну ситуацію, використовуючи свою популярність як ресурс: "Зараз такий персонаж міг би заявити: а давайте всіма силами на Київ. Або навпаки — настав час подумати про мир. До бойового генерала багато хто б прислухався. Це (у Кремлі. - Ред.) нікому не потрібно".

12 липня аналітик Умланд пояснив в ефірі Еспресо, що Захід шукатиме проміжні рішення для перемовин і не чекатиме краху режиму Путіна.

Того ж дня після ударів HIMARS загинули всі заступники командира 106-ї повітряно-десантної дивізії Росії.

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