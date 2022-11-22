Страшний і підступний Путін, який завжди всіх переграє, задумав складний план, який призведе до того, що Захід кине Україну… Такого бояться багато українців. І ці думки активно підтримує російська пропаганда. Постійно роздмухуючи тези, що от цього тижня Захід точно кине Україну.

Той самий страшний і підступний Путін стріляє ракетами по український енергетичній інфраструктурі й тут же намагається через свою пропаганду організувати протести в Україні проти влади через відключення електроенергії, сподіваючись, що це призведе до відставки Зеленського. Сподіваючись, що Зеленський побіжить на перемовини під тиском енергетичного шантажу.

Всі ці теорії змови базуються на тому, що люди очікують від інших людей якихось страшних і заморочених планів. Але таких планів не існує. Бо вони б не працювали

Дуже страшний і підступний план. Який важко побачити здалеку. Так, дійсно, в Україні на жаль є певний відсоток людей який не бачить зв’язку між відключеннями світла і попередніми обстрілами. Тим більше, що російська пропаганда звикла працювати з людьми с конспірологічним мисленням. Проте таких ідіотів все ж не так і багато. І ні до якого політичного протесту це не призведе. Як не призвели до цього всі ці тарифні майдани, які ще до початку війни намагалися організовувати друзі Путіна в Україні та зараз же вони намагаються організувати їх в Європі часів глобального потепління, яка ніяк не хоче замерзати. Тим більше, що до війни була величезна сіра зона. А зараз в Україні все більш ніж прозоре і чорне-біле.

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Всі ці теорії змови базуються на тому, що люди очікують від інших людей якихось страшних і заморочених планів. Але таких планів не існує. Бо вони б не працювали, бо при величезній кількості ланцюжків завжди б йшло щось не так, а величезна кількість учасників призвела б до того, що про всі ці плани давно б знали всі навколо. Все завжди набагато простіше.

Путін грає на наших слабкостях. Які нам відомі. І головне не підігрувати йому. В тому числі не шукати чорну кішку в темній кімнаті коли відключають світло, особливо якщо її там немає…

Та що там Путін. Вихованець пітерської шпани. От є Ілон Маск, видатний геній сучасності. Спочатку купує твіттер, який для нього валіза без ручки й всі кажуть, що він його купує тільки для того, щоб повернути Трампа і допомогти тому виграти вибори. А потім повертає Трампа через маніпулятивне опитування, фактично референдум, бо будь-яке опитування в соціальних мережах є маніпулятивним, особливо якщо в тебе є мільйони ботів. Як і будь-який референдум. Спитайте про це у британців, де суспільна думка вже вважає, що Brexit то було дуже тупо. От і Маск провів нашвидкуруч свій референдум і розбанив Трампа. Оце геніальна комбінація. Ніхто нічого не зрозумів. Складний план. Дуже складний. Ніхто не здогадався. Рекламодавцям у твіттері це дуже сподобається.

А все насправді просто. Путін сподівається на корисних ідіотів. І вони прямо говорять, що якісь бариги цуплять електрику. А російські ракети тут ні до чого. Бо кума мого двоюрідного племінника має знайому, колишній якої зустрічається тепер з сестрою прибиральниці з Хмельницької АЕС і вони бачили, як вагонами електрику відправляють до Польщі й трішки до Льова. І російська пропаганда знову тупо намагається розділяти українців. Все те, що вони робили давно. Прямо. Відверто. Як прямо і відверто вони крадуть унітази. І це не частина більш підступного плану.

Путін грає на наших слабкостях. Які нам відомі. І головне не підігрувати йому. В тому числі не шукати чорну кішку в темній кімнаті коли відключають світло, особливо якщо її там немає…

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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