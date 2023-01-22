Путін міг анексувати Білорусь під час протестів у 2020 році, - білоруський дисидент Позняк
Білоруський дисидент Зенон Позняк повідомив, що у Кремлі розглядали план державного перевороту у Білорусі у 2020 році
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Путін та КДБ, коли прийшли до влади у РФ, від самого початку планували приєднати Білорусь до Росії. У 2002 році Путін виступив з пропозицією до Лукашенка приєднати Білорусь до Росії шістьма губерніями. Це тоді викликало дуже великий скандал. Цю політику Путін проводив весь час, від самого початку свого президентства", - розповів Позняк.
Політичний діяч також розповів, що Кремль планував державний переворот в Білорусі у 2020 році.
"Лукашенко є нелегітимною фігурою в Білорусі. На Заході не визнали жодних виборів в Білорусі. Проте для того, щоб приєднати Білорусь до Росії, Путіну потрібно було розібратись з Лукашенко. І це стало проблемою, бо Лукашенко дуже тримається за владу. У 2017 році в Кремлі зʼявився план замінити Лукашенка на проросійського кандидата. Цим кандидатом став Віктор Бабарико. До 2020 року в нього була готова команда та політична програма. Також була створена основа для проросійської партії в Білорусі. Тому у 2020 році у Путіна був великий шанс анексувати Білорусь, якби він підтримав протести. Білоруси вважали б його своїм рятівником", - додав він.
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