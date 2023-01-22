Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Путін та КДБ, коли прийшли до влади у РФ, від самого початку планували приєднати Білорусь до Росії. У 2002 році Путін виступив з пропозицією до Лукашенка приєднати Білорусь до Росії шістьма губерніями. Це тоді викликало дуже великий скандал. Цю політику Путін проводив весь час, від самого початку свого президентства", - розповів Позняк.

Політичний діяч також розповів, що Кремль планував державний переворот в Білорусі у 2020 році.

"Лукашенко є нелегітимною фігурою в Білорусі. На Заході не визнали жодних виборів в Білорусі. Проте для того, щоб приєднати Білорусь до Росії, Путіну потрібно було розібратись з Лукашенко. І це стало проблемою, бо Лукашенко дуже тримається за владу. У 2017 році в Кремлі зʼявився план замінити Лукашенка на проросійського кандидата. Цим кандидатом став Віктор Бабарико. До 2020 року в нього була готова команда та політична програма. Також була створена основа для проросійської партії в Білорусі. Тому у 2020 році у Путіна був великий шанс анексувати Білорусь, якби він підтримав протести. Білоруси вважали б його своїм рятівником", - додав він.

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу регіонального угруповання військ.

Станом на 18 січня розвідка США не знайшла підтверджень підготовки наступу російських сил на територію України з Білорусі.

20 січня ISW спрогнозував, коли може бути наступ з Білорусі

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