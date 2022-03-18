Путін може погрожувати використати ядерну зброю проти країн Заходу, – Пентагон
Через невдачі своєї армії, президент Росії Володимир Путін може почати погрожувати ядерною зброєю
Про це пише Bloomberg, передає "Еспресо. TV".
"Тривала окупація частини української території загрожує підривом особового складу російських збройних сил та скороченням їх модернізованого арсеналу озброєнь, а подальші економічні санкції, ймовірно, вкинуть Росію у затяжну економічну депресію та дипломатичну ізоляцію", – сказав директор Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Беррієр.
На його думку, Росія, ймовірно, буде все більше покладатися на свій ядерний засіб стримування, щоб продемонструвати силу своїй внутрішній аудиторії і країнам Заходу.
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