Путін може погрожувати використати ядерну зброю проти країн Заходу, – Пентагон

Про це пише Bloomberg, передає "Еспресо. TV".

"Тривала окупація частини української території загрожує підривом особового складу російських збройних сил та скороченням їх модернізованого арсеналу озброєнь, а подальші економічні санкції, ймовірно, вкинуть Росію у затяжну економічну депресію та дипломатичну ізоляцію", – сказав директор Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Беррієр.

На його думку, Росія, ймовірно, буде все більше покладатися на свій ядерний засіб стримування, щоб продемонструвати силу своїй внутрішній аудиторії і країнам Заходу.

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