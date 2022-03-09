Путін не може так просто відмовитись від своїх територіальних зазіхань, йому необхідно продемонструвати будь-які військові успіхи, – експерт-міжнародник

"На жаль, окупанти не збираються припиняти атаку. Тому наразі найважливіше дати змогу евакуюватись місцевим жителям в особливо гарячих точках", – сказав Ялі в етері Espreso.TV.



Ялі також додав, що дуже складна ситуація залишається в Маріуполі.



"Люди не мають що їсти й пити, вони просто починають пити воду з калюж. Сьогодні там обстріляли пологовий будинок, щоб підвищити ставки перед завтрашніми перемовинами. Окупанти далі прориватимуться, місто чекає важка ніч. Ще раз наголошу, що люди залишаються без їжі та води, через тиждень там почнуться голодні смерті", – сказав він.



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Нагадаємо, Росіяни здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі, щонайменше 17 постраждалих

Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи: люди збирають дощову воду для пиття, готують їжу на вогнищі, а загиблих сусідів ховають просто у дворах, – в "Азові" розповіли про ситуацію в місті.

За два тижні війни в Маріуполі загинули понад 1100 мешканців, – міськрада