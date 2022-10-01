Путін не мріє про відновлення СРСР. Він мріє про розширення Російської Федерації, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що Путін не мріє про відновлення СРСР, а бажає приєднувати захоплені території до Російської Федерації
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Путін не хоче відтворити Радянський Союз. СРСР для носія такого політичного мислення є помилкою. Оскільки в СРСР була створена бутафорія державності для народів колишньої Російської Імперії, щоб вони не розбіглись. Ми багато говоримо про СРСР, однак не розуміємо, що це також була окупація українського народу і радянська влада боролась з повстаннями народів протягом багатьох років", - пояснив Портников.
Журналіст переконаний, що Путін хоче приєднати до Росії не тільки Україну та Білорусь.
"Путін хоче запобігти цій помилці шляхом просто приєднання територій до Російської Федерації. За його планом Росія має включати всі області України та Білорусі, а Вірменія, Грузія та Азербайджан будуть існувати, як російські автономії. Теж саме стосується Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Киргизії, а Казахстан має бути розділений. Велика частина Казахстану просто увійде в склад Росії, а інша буде оформлена як республіка у складі Російської Федерації", - додав Портников.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
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Відтак російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
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Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької і Запорізької областей: підписав укази про визнання Херсонщини і Запорізької області "незалежними територіями".
- 30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.
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