Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Путін не хоче відтворити Радянський Союз. СРСР для носія такого політичного мислення є помилкою. Оскільки в СРСР була створена бутафорія державності для народів колишньої Російської Імперії, щоб вони не розбіглись. Ми багато говоримо про СРСР, однак не розуміємо, що це також була окупація українського народу і радянська влада боролась з повстаннями народів протягом багатьох років", - пояснив Портников.



Журналіст переконаний, що Путін хоче приєднати до Росії не тільки Україну та Білорусь.



"Путін хоче запобігти цій помилці шляхом просто приєднання територій до Російської Федерації. За його планом Росія має включати всі області України та Білорусі, а Вірменія, Грузія та Азербайджан будуть існувати, як російські автономії. Теж саме стосується Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Киргизії, а Казахстан має бути розділений. Велика частина Казахстану просто увійде в склад Росії, а інша буде оформлена як республіка у складі Російської Федерації", - додав Портников.

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