Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Глен Грант прокоментував вірогідність техногенної катастрофи на ЗАЕС, яку можуть за наказом вчинити російські війська.



"На мій погляд, Путін не готовий до такого кроку, оскільки мало що від цього виграє. Він може дуже багато втратити, налаштувавши проти себе всіх учасників НАТО та весь світ, тобто він сам перекриє собі кисень, яким дихає на повні груди за межами Росії", - пояснив військовий експерт.



Грант припустив, що швидше за все, Путін захоче спробувати контролювати електроенергію, яку виробляє ЗАЕС, і використовувати її для потреб Росії, чи то в Криму, чи деінде, тому що у цьому є своя користь.



"З того, що ми чуємо про дії військових та ядерних фахівців, яких Росія завезла на ЗАЕС, то розуміємо, що вони здійснюють обстріли, однак свідомо завдають удари трохи далі від головної електростанції. І цього цілком достатньо для шантажу, але не для заподіяння катастрофи. Я думаю, що зараз треба молитися, щоб ситуація не погіршилася. І все ж рано чи пізно українським військам доведеться відвойовувати ЗАЕС, тому що ви не можете нормально жити, коли щось настільки важливе для України залишається в руках Росії", - зауважив Глен Грант.

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25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.

26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

26 серпня, о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених енергоблоків

27 серпня на Запорізькій АЕС до української мережі підключили другий енергоблок

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