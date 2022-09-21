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Аналітика

Путін оголосив часткову мобілізацію, а зброя американського виробництва забезпечує перевагу ЗСУ над ворогом. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
21 вересня, 2022 середа
21:47
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

У відповідь на успіхи української армії на фронті та критику всередині Росії, викликану поразками, Путін оголосив часткову мобілізацію, а США й Україна реалізують нові формати взаємодії

Чи врятує часткова мобілізація армію РФ 

У відповідь на успіхи української армії на фронті та критику всередині Росії, викликану цими поразками, Путін оголосив часткову мобілізацію. Головний агресор Росії у своєму виступі наголошував, що треба допомогти людям з Донбасу звільнити території, але в умовах, коли Україну постійно накачують зброєю, потрібні певні рішення. Саме тому, мовляв, він і прийняв пропозицію міноборони Росії ухвалити рішення про мобілізацію. При цьому Путін звинуватив Захід у ядерному шантажі та погрозах використати проти Росії ядерну зброю, і, що у відповідь Росія, при певних умовах, використає усі наявні у неї засоби, включно зі своєю ядерною зброєю, аби захистити свою територіальну цілісність. Це звісно було сказано у контексті планування псевдореферендумів, які ворог хоче провести на окупованих територіях. Отже, у його виступі з відвертою брехнею все вкотре перевернулося догори дриґом і у фактах, і в аргументації.

Власне, як і у виступі міністра оборони РФ Шойгу, який заявив про те, що Україна у війні з Росією вже втратила половину своєї армії, а втрати Росії у війні лише 5937 військових. І вже 90% поранених повернулися у стрій. Отже, 6 тисяч втратили, тому треба терміново добрати ще 300 тисяч. Ось така залізна логіка у рашистів. Нагадаю, що станом на 21 вересня, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло понад 55 тисяч російських військових і десь втричі більше поранено. 

Для компенсації цих колосальних втрат у РФ раніше використовували різні підходи. Були й добровольчі батальйони, батальйони з резервістів, також залучалися приватні компанії, які своєю чергою наймали ув‘язнених для того, аби воювати. Також ідеться про новоутворені об‘єднання, але всього цього було замало для того, аби дійсно компенсувати ці катастрофічні втрати, які є у РФ і у живій силі, і в техніці. 

До речі, з приводу рішення Путіна була низка коментарів з боку країн, які допомагають Україні у війні з агресором. Зокрема Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії, сказав, що жодні погрози та пропаганда не зможуть приховати, що Україна вже виграє війну, міжнародна спільнота об'єднується, а Росія стане вигнанцем. У німецькому уряді заявили про те, що це очевидна ознака того, що Україна дуже ефективно захищає свою територіальну цілісність та суверенітет, і не в останню чергу через масштабну та серйозну підтримку з боку багатьох країн світу. У США зробили низку заяв, але я відокремлю лише заяву координатора Ради національної безпеки та стратегічної комунікації США Джона Кірбі, який зазначив безперечну ознаку того, що Путін стикається із труднощами й ми впевнені, що він зазнав десятків тисяч жертв. Кірбі каже про те, що росіяни мають жахливий бойовий дух, не мають згуртованості на полі бою, а проблеми командування і досі невирішені. Також в армії Росії безліч дезертирів, а російська  влада змушує поранених повертатися у бій. Отже, Кірбі говорить про те, що рішення Путіна мобілізувати 300 тисяч росіян - це багато, тому що ця кількість майже вдвічі більше, ніж брала участь у вторгненні в Україну у лютому цього року.

Про зброю

Значна кількість зброї американського виробництва вже активно використовується на полі бою і забезпечує суттєву перевагу над ворогом. Крім того, що зброя активно використовується, вона потребує ремонту та обслуговування. США й Україна зараз реалізують нові формати взаємодії, аби ця зброя була боєздатною тривалий час. Пентагон розгорнув у Польщі новий підрозділ, який можна називати центром швидкої дистанційної допомоги для обслуговування та ремонту озброєння й військової техніки, яку США вже передали Україні. Це перший досвід у сучасній воєнній історії. У цьому підрозділі є 40 американських військових, які допомагають нашим бійцям на віддаленні обслуговувати та ремонтувати гаубиці М777, Javelin, HIMARS. Для взаємодії вони використовують захищені цифрові чати, де йде спілкування між українськими та американськими фахівцями. Таких чатів 14, по кожному на окремий вид озброєння та техніки. Також американські військові допомагають забезпечити постачання запасних частин до озброєння, тому що ЗСУ не мають прямих контактів з виробниками зброї у США.

Бойові дії в Україні задають новий стандарт до зразків озброєння, які створювалися  до цього періоду війни з РФ. Ці стандарти мають бути враховані у подальших зразках озброєння, яке буде постачатися і для української армії, і для інших держав.

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Володимир Путін
Сергій Згурець
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мобілізація
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Сергій Шойгу
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