Нардеп VIII скликання поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Політики світового рівня не можуть усвідомити, що Путін - не така рівня, як вони проводять перемовини з рівними собі. Путін - деградований, розбещений за 22 роки владою маніяк. Путін ні з ким, ні про що не хоче домовлятись, він хоче віддавати накази, вказівки, які мають негайно виконуватися, або шляхом спецоперацій примушувати інших приймати силову позицію Росії", - зазначив Тетерук.

Український воїн додав, що з країною-агресоркою не може бути жодних домовленостей.

"Позиція та методи діяльності Путіна та Росії в цілому - це не підґрунтя для перемовин. Тому з Російською Федерацією потрібно проводити лише контроверсійні заходи, щоби примушувати РФ виконувати взяті на себе зобовʼязання. А це точно не мирні домовленості. Це божевілля - довіряти Росії та заявам Путіна. Росію можна лише перемогти, але не домовлятися", - зауважив Андрій Тетерук.

25 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес застеріг країни, які намагаються залишитися нейтральними щодо російської агресії проти України.

27 липня стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Володимир Путін тримає світову спільноту в заручниках через ціни на природний газ.

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