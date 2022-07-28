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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін - розбещений владою маніяк, який змушує інших приймати силову позицію Росії, - український військовий Тетерук
Ексклюзив

Путін - розбещений владою маніяк, який змушує інших приймати силову позицію Росії, - український військовий Тетерук

28 липня, 2022 четвер
10:32
війна з Росією путін путлер

Боєць добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук переконаний, що президент Росії Володимир Путін є розбещеним владою маніяком, який змушує інших приймати силову позицію країни-агресорки

Нардеп VIII скликання поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Політики світового рівня не можуть усвідомити, що Путін - не така рівня, як вони проводять перемовини з рівними собі. Путін - деградований, розбещений за 22 роки владою маніяк. Путін ні з ким, ні про що не хоче домовлятись, він хоче віддавати накази, вказівки, які мають негайно виконуватися, або шляхом спецоперацій примушувати інших приймати силову позицію Росії", - зазначив Тетерук.

Український воїн додав, що з країною-агресоркою не може бути жодних домовленостей.

"Позиція та методи діяльності Путіна та Росії в цілому - це не підґрунтя для перемовин. Тому з Російською Федерацією потрібно проводити лише контроверсійні заходи, щоби примушувати РФ виконувати взяті на себе зобовʼязання. А це точно не мирні домовленості. Це божевілля - довіряти Росії та заявам Путіна. Росію можна лише перемогти, але не домовлятися", - зауважив Андрій Тетерук.

  • 25 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес застеріг країни, які намагаються залишитися нейтральними щодо російської агресії проти України.
  • 27 липня стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Володимир Путін тримає світову спільноту в заручниках через ціни на природний газ.

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Росія
Володимир Путін
переговори з РФ
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