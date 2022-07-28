Путін - розбещений владою маніяк, який змушує інших приймати силову позицію Росії, - український військовий Тетерук
Боєць добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук переконаний, що президент Росії Володимир Путін є розбещеним владою маніяком, який змушує інших приймати силову позицію країни-агресорки
Нардеп VIII скликання поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Політики світового рівня не можуть усвідомити, що Путін - не така рівня, як вони проводять перемовини з рівними собі. Путін - деградований, розбещений за 22 роки владою маніяк. Путін ні з ким, ні про що не хоче домовлятись, він хоче віддавати накази, вказівки, які мають негайно виконуватися, або шляхом спецоперацій примушувати інших приймати силову позицію Росії", - зазначив Тетерук.
Український воїн додав, що з країною-агресоркою не може бути жодних домовленостей.
"Позиція та методи діяльності Путіна та Росії в цілому - це не підґрунтя для перемовин. Тому з Російською Федерацією потрібно проводити лише контроверсійні заходи, щоби примушувати РФ виконувати взяті на себе зобовʼязання. А це точно не мирні домовленості. Це божевілля - довіряти Росії та заявам Путіна. Росію можна лише перемогти, але не домовлятися", - зауважив Андрій Тетерук.
- 25 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес застеріг країни, які намагаються залишитися нейтральними щодо російської агресії проти України.
- 27 липня стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Володимир Путін тримає світову спільноту в заручниках через ціни на природний газ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.92
Купівля 38.92Продаж 39.95
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.48
- Актуальне
- Важливе