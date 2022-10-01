Путін сам собі відкрив другий фронт 21 вересня, він оголосив війну Росії, - російський опозиціонер Яковенко
Російський опозиціонер та журналіст Ігор Яковенко вважає, що зараз фінальна стадія фашистського режиму Путіна, тому що його поразка була очевидною ще 24 лютого
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Те, що зараз відбувається, - це фінальна стадія фашистського режиму, який підійшов до свого завершення. Давайте по пунктах. Перше - це поразка Путіна у цій війні, яка була очевидною ще 24 лютого. Але зараз вже є контури цієї поразки, бо 21 вересня Путін сам собі відкрив другий фронт, він оголосив війну Росії", - підкреслив журналіст.
Ігор Яковенко зауважив, що ліберальній Росії Путін вже давно оголосив війну, а зараз він оголосив її глибинній Росії, тобто, своєму основному електорату, свої головній групі підтримки.
"І це вже сьогодні проявилося у тому, що Кадиров, вірний піхотинець Путіна, заявив, що мобілізації ніякої у Чечні не буде. По суті, це початок розпаду Росії. Тобто, відкрито один з найвірніших прихильників Путіна сказав, що він не збирається виконувати наказ президента. В унітарній країні з такою жорсткою вертикаллю, як у Росії, такий бунт одного з голів регіонів – це початок розпаду. Очевидно, що вже на цей момент Путін у середині Росії не являється єдиним центром влади", - прокоментував Яковенко.
- 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
- 25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.
- Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ.
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