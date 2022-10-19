Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Путін рішенням запровадити воєнний стан на тимчасово окупованих територіях дає можливість гауляйтерам, представникам окупаційної влади діяти на будь-який свій власний розсуд, щоб реалізувати завдання щодо посилення оборонних можливостей окупантів на території цих областей України", - пояснив Селезньов.

За словами військового експерта, віднині окупанти мають право офіційно вилучати майно, автомобільну техніку та інші речі.

"Російські окупанти віднині можуть офіційно проводити примусову евакуацію, а фактично депортацію мешканців нашої країни, які перебувають на окупованих територіях. Тобто російський очільник створив передумови для створення чергових воєнних злочинів", - додав Селезньов.