Путін створив передумови гауляйтерам вчиняти воєнні злочини, - полковник ЗСУ Селезньов
Військовий експерт, полковник Збройних сил України Владислав Селезньов зазначив, що окупанти віднині можуть офіційно проводити примусову евакуацію людей на тимчасово окупованих територіях
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Путін рішенням запровадити воєнний стан на тимчасово окупованих територіях дає можливість гауляйтерам, представникам окупаційної влади діяти на будь-який свій власний розсуд, щоб реалізувати завдання щодо посилення оборонних можливостей окупантів на території цих областей України", - пояснив Селезньов.
За словами військового експерта, віднині окупанти мають право офіційно вилучати майно, автомобільну техніку та інші речі.
"Російські окупанти віднині можуть офіційно проводити примусову евакуацію, а фактично депортацію мешканців нашої країни, які перебувають на окупованих територіях. Тобто російський очільник створив передумови для створення чергових воєнних злочинів", - додав Селезньов.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня.
- У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.
- Рада федерації остаточно одноголосно затвердила указ Путіна про введення "воєнного стану" в чотирьох тимчасово окупованих областях України
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