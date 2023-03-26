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Путін відреагував на розмови про створення військового союзу РФ та Китаю

26 березня, 2023 неділя
11:49
війна з Росією Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ та Китай нібито не створюють жодного військового союзу

Про це він розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистських телеканалів. 

"Ми не створюємо з Китаєм жодного військового союзу. Так, у нас є співпраця у сфері військово-технічної взаємодії. Ми не приховуємо. Там все прозоре, там немає нічого секретного. Ми ж навчання проводимо. До речі, не лише з Китаєм, але й з іншими країнами досі продовжуємо, навіть не дивлячись на події на Донбасі, у Запоріжжі та в Херсоні", - сказав Путін. 

  • 27 січня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон застеріг Китай від підтримки РФ у війні проти України.
  • 22 лютого в МЗС Китаю заперечили, що країна постачатиме РФ летальну зброю. 
  • У понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неформальна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним. 
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що візит очільника КНР у Москву свідчить про намір Пекіну забезпечити "дипломатичне прикриття" для "звірств, скоєних Росією в Україні" замість того, щоб засуджувати їх. 

 
Світ
Росія
Китай
Володимир Путін
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