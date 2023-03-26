Путін відреагував на розмови про створення військового союзу РФ та Китаю
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ та Китай нібито не створюють жодного військового союзу
Про це він розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистських телеканалів.
"Ми не створюємо з Китаєм жодного військового союзу. Так, у нас є співпраця у сфері військово-технічної взаємодії. Ми не приховуємо. Там все прозоре, там немає нічого секретного. Ми ж навчання проводимо. До речі, не лише з Китаєм, але й з іншими країнами досі продовжуємо, навіть не дивлячись на події на Донбасі, у Запоріжжі та в Херсоні", - сказав Путін.
- 27 січня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон застеріг Китай від підтримки РФ у війні проти України.
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