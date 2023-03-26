Про це він розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистських телеканалів.

"Ми не створюємо з Китаєм жодного військового союзу. Так, у нас є співпраця у сфері військово-технічної взаємодії. Ми не приховуємо. Там все прозоре, там немає нічого секретного. Ми ж навчання проводимо. До речі, не лише з Китаєм, але й з іншими країнами досі продовжуємо, навіть не дивлячись на події на Донбасі, у Запоріжжі та в Херсоні", - сказав Путін.