Путін заявив, що Захід проігнорував ключове питання Росії щодо "гарантій безпеки"
Президент Володимир Путін заявив, що у своїй відповіді на вимоги "гарантій безпеки" США не врахували головне для Росії питання щодо відмови НАТО від розширення на схід, але Москва готова до подальших переговорів
Про це президент РФ сказав у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє пресслужба Кремля.
"Звернули увагу на той факт, що у відповідях США і НАТО не враховано головні занепокоєння Росії", - заявили у президента РФ.
Серед "занепокоєнь Росії" Путін назвав недопущення розширення НАТО, відмову від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року.
"Проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія-НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", - йдеться у повідомленні Кремля.
Під час розмови з Макроном Путін продовжував наполягати на прямому діалозі Києва з Донецьком та Луганськом і на правовому оформленні "особливого статусу Донбасу".
У Кремлі запропонували продовжувати співпрацю з Францією у форматі "нормандської четвірки" з урахуванням підсумків зустрічі політичних радників, що відбулася в Парижі 26 січня
Нагадаємо, 28 січня президент Франції обговорив з Путіним ескалацію в Україні. Також сьогодні планується розмова Макрона з Володимиром Зеленським.
- Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін виступив із вимогою юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на схід.
- Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.
- 26 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують.
- У МЗС України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції.
- Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у відповідях США немає "позитивної" реакції щодо питання про недопустимість розширення НАТО на схід, а також пообіцяв, що зміст документу невдовзі оприлюднять.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.92
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе