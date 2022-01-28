Путін заявив, що Захід проігнорував ключове питання Росії щодо "гарантій безпеки"

Про це президент РФ сказав у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє пресслужба Кремля.



"Звернули увагу на той факт, що у відповідях США і НАТО не враховано головні занепокоєння Росії", - заявили у президента РФ.



Серед "занепокоєнь Росії" Путін назвав недопущення розширення НАТО, відмову від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року.



"Проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія-НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", - йдеться у повідомленні Кремля.



Під час розмови з Макроном Путін продовжував наполягати на прямому діалозі Києва з Донецьком та Луганськом і на правовому оформленні "особливого статусу Донбасу".



У Кремлі запропонували продовжувати співпрацю з Францією у форматі "нормандської четвірки" з урахуванням підсумків зустрічі політичних радників, що відбулася в Парижі 26 січня



Нагадаємо, 28 січня президент Франції обговорив з Путіним ескалацію в Україні. Також сьогодні планується розмова Макрона з Володимиром Зеленським.



Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін виступив із вимогою юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на схід.

Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.

26 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують.

У МЗС України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції.

Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у відповідях США немає "позитивної" реакції щодо питання про недопустимість розширення НАТО на схід, а також пообіцяв, що зміст документу невдовзі оприлюднять.