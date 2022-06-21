Путін здійснив економічну атаку на Європу, - міністр економіки ФРН

Про це повідомляє Spiegel, передає ЄП.

"Зменшення поставок газу "Північним потоком" - це економічна атака проти нас. Путін використовує енергію як зброю", - сказав Габек.

За його словами, Путін зменшує об’єми і хоче підвищити ціни. Габек вважає, що він хоче спровокувати дебати в Європі про страх матеріальних втрат, щоб спровокувати дискусію про те, чи не можна піти на поступки Путіну в Україні.

У червні "Газпром" скоротив постачання газу до Німеччини "Північним потоком" на понад 40%. Пізніше про скорочення обсягів постачання газу з Росії повідомили Чехія, Австрія, Італія та Франція.

Через це Угорщина отримує лише 88% від узгодженого контрактом обсягу газу від Газпрому.