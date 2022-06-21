Путін здійснив економічну атаку на Європу, - міністр економіки ФРН
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав обмеження поставок газу через газопровід "Північний потік" атакою президента РФ Володимира Путіна
Про це повідомляє Spiegel, передає ЄП.
"Зменшення поставок газу "Північним потоком" - це економічна атака проти нас. Путін використовує енергію як зброю", - сказав Габек.
За його словами, Путін зменшує об’єми і хоче підвищити ціни. Габек вважає, що він хоче спровокувати дебати в Європі про страх матеріальних втрат, щоб спровокувати дискусію про те, чи не можна піти на поступки Путіну в Україні.
- У червні "Газпром" скоротив постачання газу до Німеччини "Північним потоком" на понад 40%. Пізніше про скорочення обсягів постачання газу з Росії повідомили Чехія, Австрія, Італія та Франція.
- Через це Угорщина отримує лише 88% від узгодженого контрактом обсягу газу від Газпрому.
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