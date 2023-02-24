За проєкт постанови №9038 віддали свої голоси 330 нардепів.

Так, парламент звернувся до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців із проханням посприяти поверненню дітей їхнім батькам або законним представникам в Україні.

"Це злочин, про який не можна мовчати. Росія викрадає наших дітей, є навіть випадки їхнього "всиновлення" на території Росії. Це неприпустимо", - написав у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.