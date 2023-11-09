Рада звільнила міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, звільнення міністра з посади підтримали 243 депутати.

Фото: Ярослав Железняк

Довідково. Гутцайт Вадим Маркович - вступив на посаду міністра молоді та спорту України 4 березня 2020 року.

До того з 2002 року до 2010 був головним тренером збірної команди України з фехтування, у 2010 році працював генеральним директором Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр".

Фігурував як кандидат на посаду міністра спорту ще у 2014 році.

У 2017-2018 роках працював заступником директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

З 26 червня 2018 року працював директором департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради. На той час його конкурент по конкурсу, активіст Філіп Альїд заявив, що результат був нечесним і звинуватив Гутцайта в плагіаті.

Тоді ж стало відомо, що Гутцайт у 2018 році був одним із співвласників російського ООО "Альтаир", хоча і не значиться у відповідних списках.

17 листопада 2022 року очолив НОК, до складу якого також увійшли політики та бізнесмени Нестор Шуфрич і Григорій Суркіс. Обидвоє - обранці від ОПЗЖ. Незадовго до цього потрапив у сексистський скандал, коли заявив, що він "не дівчина, щоби його любили", у відповідь на критику його роботи.

Що передувало

На початку жовтня президент НОК України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха щодо визнання олімпійським комітетом РФ "організацій" з окупованих українських територій.

7 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Вадим Гутцайт невдовзі буде відправлений у відставку. Наступного дня він подав заяву на звільнення.