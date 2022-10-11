Ракетні удари по Україні будуть продовжуватись, проте наступ ЗСУ не зупинять, - військовий експерт Селезньов
Військовий експерт Владислав Селезньов переконаний, що влаштовані ракетні обстріли території України ніяк не допоможуть Росії змінити ситуацію на фронтах
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Очевидно, що Путін буде продовжувати ракетні обстріли території України. Це ракетний терор, який повинен, за задумом Кремля, створити хаос і паніку в українців. Проте ми бачимо, що українське суспільство ще більше згуртовується навколо Збройних сил України. Тому Путін ніяк не зможе залякати нас, а Збройні сили України будуть і далі звільняти нашу землю", - пояснив Селезньов.
Експерт наголосив на важливості посилення ППО та ПРО України
"На жаль, ми маємо удари по нашій території й жертви серед цивільного населення. Ми повинні реалізовувати надважливий кейс, який сьогодні є першочерговим. Це покращення ППО та ПРО держави. Тому зараз український уряд веде посилені переговори з західними партнерами, щоб розв'язати цю проблему", - додав він.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136"
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.33
Купівля 40.33Продаж 41.35
-
EUR
Купівля 38.78Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе