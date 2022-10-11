Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Очевидно, що Путін буде продовжувати ракетні обстріли території України. Це ракетний терор, який повинен, за задумом Кремля, створити хаос і паніку в українців. Проте ми бачимо, що українське суспільство ще більше згуртовується навколо Збройних сил України. Тому Путін ніяк не зможе залякати нас, а Збройні сили України будуть і далі звільняти нашу землю", - пояснив Селезньов.

Експерт наголосив на важливості посилення ППО та ПРО України

"На жаль, ми маємо удари по нашій території й жертви серед цивільного населення. Ми повинні реалізовувати надважливий кейс, який сьогодні є першочерговим. Це покращення ППО та ПРО держави. Тому зараз український уряд веде посилені переговори з західними партнерами, щоб розв'язати цю проблему", - додав він.

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