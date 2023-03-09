Ранком росіяни обстріляли Херсон: влучили в зупинку, 3 людей загинули

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту", - написав він.

Зазначається, що від російської атаки загинули троє людей.