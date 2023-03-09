Ранком росіяни обстріляли Херсон: влучили в зупинку, 3 людей загинули
Уранці 9 березня російська армія атакувала Херсон, під обстрілом, зокрема, опинилася зупинка громадського транспорту. Загинули троє людей
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.
"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту", - написав він.
Зазначається, що від російської атаки загинули троє людей.
- Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. У небі фіксували ворожі дрони-камікадзе та активність авіації, лунали вибухи в багатьох регіонах, є влучання по критичній інфраструктурі.
- РФ надалі з артилерії обстрілює Дніпропетровщину: 40 снарядів атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду; загинув чоловік, жінка та хлопець дістали поранення.
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