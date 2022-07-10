Рашисти намагаються приховати розстріл із танку 56 літніх людей у Кремінній, - Гайдай
Очільник Луганщини заявив, що російські окупанти намагаються приховати правду про розстріляних з танку 56 літніх людей у Кремінній. Для цього рашисти ховають людей у Луганську
Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Днями, через чотири місяці після трагедії, провина за яку цілковито лежить на рашистах, у Луганську влаштували демонстративне поховання 31 жертви обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку. Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду", - йдеться в повідомленні.
Очільник області нагадує, я 11 березня рашисти підігнали танк, поставили його навпроти будівлі та почали стріляти, доки не вбили усіх. Дістатися туди було неможливо, адже територію захопили окупанти.
"Наразі росіяни згадали про свій злочин і намагаються приховати правду. Окупанти кажуть, що нібито українські військові використовували стареньких в якості живого щита. Але ж про жертви з боку наших бійців росіяни не повідомляють, бо їх там не було. Це ворог цинічно розстріляв заклад разом із підопічними. А зараз не полишає спроби списати свою провину хоча б в очах місцевого населення", - додав Гайдай.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські загарбники 11 березня вбили 56 мешканців будинку для людей похилого віку в Кремінній. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.
- 11 квітня росіяни пошкодили ще 16 будинків на Луганщині, 11 з них у Кремінній. Також поліція затримала 6 мародерів.
- 18 квітня росіяни обстріляли житлові будинки у Кремінній, Рубіжному, Лисичанську й авто в Сєверодонецьку й поранили чоловіка.
- У квітні росіяни розстріляли автівку при спробі евакуації з Кремінної Луганської області та швидку, яка виїхала за пораненим.
- 25 квітня в тимчасово окупованій Кремінній під час наради окупантів стався вибух.
- 7 липня з'явилася інформація, що в Кремінній окупанти переслідують людей з проукраїнською позицією, їх розстрілюють просто на вулиці.
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