Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповідає в телеграмі.

За його словами, все частіше стає відомо про те, що російські окупанти переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією або просто таких, що відмовляються від співпраці з росіянами.

За деякою інформацією, мешканців розстрілюють просто на вулицях.

Як повідомляє ОДА, місцеві колаборанти допомагають загарбникам та вказують їм точні адреси жителів міста з проукраїнською позицією.

Крім того, за словами ОДА, мешканців, які відмовляються працювати під керівництвом окупаційної "влади", змушують виходити на роботу шляхом погроз. Наприклад, йдеться про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки.

Як передає Гайдай, чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки.

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