English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Є інформація, що в Кремінній окупанти переслідують людей з проукраїнською позицією, - Гайдай

Є інформація, що в Кремінній окупанти переслідують людей з проукраїнською позицією, - Гайдай

7 липня, 2022 четвер
14:26
війна з Росією На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, в місті російський терор досягає такого рівня, що людей розстрілюють просто на вулиці

Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповідає в телеграмі.

За його словами, все частіше стає відомо про те, що російські окупанти переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією або просто таких, що відмовляються від співпраці з росіянами.

За деякою інформацією, мешканців розстрілюють просто на вулицях. 

Як повідомляє ОДА, місцеві колаборанти допомагають загарбникам та вказують їм точні адреси жителів міста з проукраїнською позицією.

Крім того, за словами ОДА, мешканців, які відмовляються працювати під керівництвом окупаційної "влади", змушують виходити на роботу шляхом погроз. Наприклад, йдеться про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки.

Як передає Гайдай, чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Луганщина
Сергій Гайдай
Читайте також:
Борис Джонсон
6 липня, 2022 середа
35 співробітників кабінету Джонсона подали або мають намір піти у відставку. Прем'єр Британії за крок до вотуму недовіри. Хто його підтримує?
Янукович Лукашенко
6 липня, 2022 середа
Путін використає Лукашенка і "тіло Януковича", щоб відновити "СРСР 2.0", – військовий експерт Притула
Знищена техніка окупантів
6 липня, 2022 середа
Війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі, - політичний експерт Свереда
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.4
    Купівля 34.4
    Продаж 35.28
  • EUR
    Купівля 35.02
    Продаж 36.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
7 липня
15:40
Ексклюзив
Путін
Імперські амбіції Росії не обмежаться життям Путіна, - письменник Станіслав Асєєв
15:38
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов
Організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до РФ: Венедіктова розповіла подробиці справи звинуваченого в держзраді нардепа Ковальова
15:34
закарпатська митниця
Попри пільги на імпорт, сума митних надходжень у червні на 33% більша, ніж у травні
15:29
електроенергії
Україна розпочала експортувати електроенергію до Словаччини
15:11
Оновлено
ракетний удар по Краматорську
Росіяни завдали авіаудару по центру Краматорська, є жертви
14:59
Ексклюзив
ДНР
Катівня "Ізоляція" досі функціонує, туди потрапляють військовополонені та цивільні з Маріуполя, - Станіслав Асєєв
14:51
Оновлено
Борис Джонсон оголосив про відставку
Борис Джонсон оголосив про відставку
14:50
мавпяча віспа
ВООЗ повідомила про два нові випадки смерті від мавпячої віспи
14:50
Європарламент підтримав надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС
14:23
Ядерний дослідницький об’єкт, Харків
Передавав росіянам координати ЗСУ: повідомлено про підозру ймовірному навіднику з Харкова
14:16
Російська військова техніка: варіанти
Санкцій ЄС і США уникли 7 керівників банків, які обслуговують російський ОПК
14:01
Путін утилізатор
Путін як утилізатор
13:58
Понад 600 набоїв і граната: на Чернігівщині виявили склад російських загарбників
Понад 600 набоїв і граната: на Чернігівщині виявили склад російських загарбників
13:46
Бен Воллес
Міністр оборони Британії Воллес є першим претендентом на посаду Джонсона, - опитування YouGov
13:44
Фейк
Центр при РНБО повідомив про маніпуляції РФ на окупованих територіях України
13:43
Ексклюзив
MLRS M270
Ворог втратив темпи й не здатен далі наступати, - екскомандувач десантно-штурмових військ України Якубець
13:37
Ексклюзив
розмінування сапер піротехнік
Квадратний метр розмінованої після окупації землі коштує $3-4, - голова правління Асоціації саперів України
13:26
В ЄС назвали три країни, які надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у травні
13:23
нафта нафтопровід
Казахстан розробляє шляхи транспортування нафти до Європи в обхід РФ
13:19
зруйнований будинок, Донецька область
На Донеччині росіяни за добу зруйнували 47 об'єктів, зокрема 27 житлових будинків
13:08
Ексклюзив
зерно вагон елеватор
Робити торги на використання своїх вагонів для перевезення зерна на експорт - це мародерство з боку Укрзалізниці, - експерт з агробізнесу Сластьон
13:01
БТР Fuchs
Німеччина відмовилася постачати БТР Fuchs Україні
13:00
Українці вирішать долю герба СРСР на Батьківщині-матері: стартувало опитування в "Дії" 
12:57
HIMARS
На Запоріжжі після ударів з HIMARS дезертирували російські вояки, їх розшукує ФСБ
12:57
Фінляндія
Фінляндія ухвалила закон про посилення безпеки на російському кордоні
12:48
Ексклюзив
Михайло Жирохов
Смерть і героїзм захисників Сєверодонецька дали Україні можливість застосовувати на фронті HIMARS, – військовий експерт Жирохов
12:41
Ексклюзив
Борис Джонсон
Позиція Британії незмінна навіть без премʼєра Бориса Джонсона: Росія - ворог, - дипломат Чалий
12:39
тіла російських окупантів
У тимчасово окупованому Херсоні рашисти спалюють тіла своїх військових
12:32
На Одещині російська ракета влучила в порожній молдовський танкер із залишками дизпалива
12:26
Дмитро Хомулко з гуртом "Антитіла"
Помер Боб - відомий український саунд-продюсер та звукорежисер Дмитро Хомулко
12:23
корабель зерно порт
Туреччина відпустила російський корабель із краденим українським зерном, МЗС України викликало посла
12:19
окупант
Спільнику псевдорадника голови "ДНР" у Новій Каховці повідомили про підозру за викрадення журналіста
12:07
російські військові окупанти
На Миколаївщині росіяни поранили 18 цивільних за добу
11:57
зерно хліб пшениця елеватор
Польща планує створити зерновий термінал для перевезення товару з України до Африки та Азії
11:48
Петро Порошенко
Порошенко закликає терміново звільнити від податків внески підприємств на користь ЗСУ та допомогу сім’ям загиблих і поранених на фронті
11:48
Ексклюзив
Борис Джонсон
Навіть без Джонсона Британія збереже курс на підтримку України, - політолог Кулик
11:44
Лотерея на підтримку проєкту "Мобільна евакуація"
Лотерея на підтримку проєкту "Мобільна евакуація"
11:41
Харківщина
На Харківщині за добу росіяни вбили двох людей і поранили ще одну
11:36
Ексклюзив
Микола Маломуж
Кремль боїться не лише НАТО та України, а й руху проти Путіна в Росії, - генерал Маломуж
11:20
Ексклюзив
Сергій Згурець
Західна зброя успішно працює в Україні: військові склади в тилу ворога палають, - Згурець
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV