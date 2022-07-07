Є інформація, що в Кремінній окупанти переслідують людей з проукраїнською позицією, - Гайдай
За попередніми даними, в місті російський терор досягає такого рівня, що людей розстрілюють просто на вулиці
Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповідає в телеграмі.
За його словами, все частіше стає відомо про те, що російські окупанти переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією або просто таких, що відмовляються від співпраці з росіянами.
За деякою інформацією, мешканців розстрілюють просто на вулицях.
Як повідомляє ОДА, місцеві колаборанти допомагають загарбникам та вказують їм точні адреси жителів міста з проукраїнською позицією.
Крім того, за словами ОДА, мешканців, які відмовляються працювати під керівництвом окупаційної "влади", змушують виходити на роботу шляхом погроз. Наприклад, йдеться про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки.
Як передає Гайдай, чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.4
Купівля 34.4Продаж 35.28
-
EUR
Купівля 35.02Продаж 36.35
- Актуальне
- Важливе