На Луганщині окупанти обстріляли 12 будинків та автівку, поранено місцевого жителя, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"На знищенні інфраструктури в Кремінній росіяни не зупинилися - зруйновані ще шість будинків, по області - 12. Саме стільки на Луганщині пошкоджено або вщент зруйновано будинків за минулу добу", - зазначив він.



Найбільше руйнувань зазнала Кремінна. Прямі влучання російських снарядів знищили до фундамента два будинки. Ще в чотирьох сталася пожежа. Вогонь загасили, але "чи придатні вони (домівки, - ред.) для життя, спірне питання".







"Ворог стріляє по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди. У Рубіжному росіяни поцілили в квартиру. На щастя, власника житла вдалося врятувати - в нього чисельні осколкові поранення", - наголосив Сергій Гадай.



Крім того, 18 квітня в Рубіжному зруйнували ще два будинки, три - у Лисичанська. Біля Сєвєродонецька під обстріл потрапив автомобіль. Рятувальники змогли вчасно його відбуксувати в безпечне місце й евакуювати людей.







Сергій Гайдай зауважив, що 18 квітня на Донеччині та Луганщині українські військові відбили сім ворожих атак, знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 - автомобільної техніки, артилерійську систему, а також міномет із розрахунком. ППО ЗСУ збили російський винищувач Су-30 і чотири БПЛА "Орлан-10".



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