Рашисти не соромляться не тільки красти наших дітей, а й віддавати їх у сім'ї російських громадян, - CEO в "Спасемо Україну" Кулеба
CEO в "Спасемо Україну" Микола Кулеба зазначив, що вже відомо про тисячі фактів усиновлення українських дітей російськими сім'ями
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Скільки дітей було вивезено з населених пунктів, які зараз окуповані, наразі невідомо. У Росії йдуть змагання між регіонами, хто більше українських дітей прийме до себе на відпочинок для оздоровлення або усиновлення", - зауважив Кулеба.
За його словами, у Росії формуються реєстри сімей, які готові усиновити дітей з окупованих територій України.
"Готуються російські сім'ї й вже відомо про тисячі фактів усиновлення українських дітей. Рашисти не соромляться не тільки красти наших дітей, а й віддавати їх у сім'ї російських громадян", - наголосив Кулеба.
- Українська влада працює над поверненням дітей, яких росіяни депортували з тимчасово окупованих територій до Росії
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