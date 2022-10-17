Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Скільки дітей було вивезено з населених пунктів, які зараз окуповані, наразі невідомо. У Росії йдуть змагання між регіонами, хто більше українських дітей прийме до себе на відпочинок для оздоровлення або усиновлення", - зауважив Кулеба.

За його словами, у Росії формуються реєстри сімей, які готові усиновити дітей з окупованих територій України.

"Готуються російські сім'ї й вже відомо про тисячі фактів усиновлення українських дітей. Рашисти не соромляться не тільки красти наших дітей, а й віддавати їх у сім'ї російських громадян", - наголосив Кулеба.

Українська влада працює над поверненням дітей, яких росіяни депортували з тимчасово окупованих територій до Росії

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