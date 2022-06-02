Про це інформує у фейсбуці оперативне командування "Північ".

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ. З 11:45 до 12:15 спостерігачі зафіксували 12 вибухів у Михальчиній Слободі. Попередньо, з міномета калібру 120 мм.



З 13:30 до 13:45 зафіксовано 10 вибухів (приходи) в районі Михальчина Слобода. Також, попередньо з міномета калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що втрат серед українських військових і техніки немає. Крім того, інформація щодо пошкодження інфраструктури не надходила.

Удень 29 травня росіяни 7 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини зі своєї території. Цього ж дня окупанти з території РФ також обстріляли мінометами Сумщину.

Сумщина за останні три тижні зазнає обстрілів кожного дня. Артем Лагутенко, кореспондент телеканалу "Еспресо" повідомив, що Сумщину ворог почав інтенсивно обстрілювати останній місяць. Окупанти не намагаються влучити у конкретні об'єкти, а швидше хочуть створити психологічний тиск та неспокій в області.

Раніше Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА повідомив, що Прикордонні громади Сумщини внесено до зони бойових дій

Упродовж 21 травня окупанти обстріляли Сумщину з території Росії артилерією й ракетами.

23 травня російські війська здійснювали активний обстріл прикордонних населених пунктів Сумщини зі своєї території. Пошкоджено приватні будинки.

Ввечері 24 травня Російська Федерація обстріляла Сумську область

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