Рашисти обстріляли з території РФ прикордоння Чернігівщини
2 червня армія РФ обстріляла прикордонні населені пункти Чернігівської області. Зафіксовано 22 вибухи
Про це інформує у фейсбуці оперативне командування "Північ".
"Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ. З 11:45 до 12:15 спостерігачі зафіксували 12 вибухів у Михальчиній Слободі. Попередньо, з міномета калібру 120 мм.
З 13:30 до 13:45 зафіксовано 10 вибухів (приходи) в районі Михальчина Слобода. Також, попередньо з міномета калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що втрат серед українських військових і техніки немає. Крім того, інформація щодо пошкодження інфраструктури не надходила.
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