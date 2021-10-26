"Реал" домовився про безкоштовний трансфер найдорожчого футболіста світу Мбаппе
Форвард паризького ПСЖ Кіліан Мбаппе безкоштовно стане гравцем мадридського "Реала"
Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, сторони вже мають узгоджений контракт, який планують офіційно підписати не раніше лютого. Рішення Мбаппе щодо переходу в "Реал" є остаточним і лише щось неймовірне може змусити Кіліана передумати.
Кіліан Мбаппе дістанеться "Реалу" абсолютно безкоштовно, адже його контракт чинний до літа 2022 року. У 2018 році ПСЖ заплатив "Монако" за нападника 145 млн євро.
У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 14 матчів, забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Кіліана Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
- 4 жовтня французький форвард Кіліан Мбаппе зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- Після цього спортивний директор ПСЖ Леонардо негативно відреагував на розмови про трансфер Мбаппе в "Реал".
- 21 жовтня повідомлялось, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може опинитися в іспанській "Барселоні".
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