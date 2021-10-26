"Реал" домовився про безкоштовний трансфер найдорожчого футболіста світу Мбаппе

Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.



За інформацією джерела, сторони вже мають узгоджений контракт, який планують офіційно підписати не раніше лютого. Рішення Мбаппе щодо переходу в "Реал" є остаточним і лише щось неймовірне може змусити Кіліана передумати.



Кіліан Мбаппе дістанеться "Реалу" абсолютно безкоштовно, адже його контракт чинний до літа 2022 року. У 2018 році ПСЖ заплатив "Монако" за нападника 145 млн євро.

У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 14 матчів, забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb