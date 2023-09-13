Ребров оцінив шанси України на вихід на Євро-2024 після поразки від Італії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Шанси є, навіть коли їх немає. Ми потрапили в дуже складну групу. Дві гри — з Англією та Італією — були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. На наступні два матчі ми будемо готуватися дуже серйозно. Я впевнений, що шанси в нас є", - сказав Ребров 12 вересня у Мілані після поразки 1:2 від Італії у матчі кваліфікації ЧЄ.

Головний тренер збірної України зазначив, що італійці не здивували та намагалися грати дуже інтенсивно з першої хвилини.

"Їм допоміг швидкий гол. Так, вони створювали моменти, але я вдячний хлопцям за те, що вони повернулися до гри. Ми забили м’яч, мали декілька моментів у другому таймі, аби зрівняти рахунок. Дуже непросто грати після важкого поєдинку з Англією. Повторюся, Італія діяла дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за цим ритмом", - зізнався Ребров.

Еспресо провів текстовий онлайн матчу Італія - Україна.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 матчів.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.