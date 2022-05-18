Речовини з розомбленої Росією "Азовсталі" можуть убити всю флору і фауну Азовського моря та забруднити Середземне, – мер Маріуполя

Про це повідомляє Маріупольська міська рада,

Бомбардування "Азовсталі" могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

"Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів", – говорить мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Бойченко наголошує на необхідності негайного допуску на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня.

За поперденім повідомленням мера міста, окупанти створюють у Маріуполі справжнє гетто, а спроби відновити в місті водопостачання можуть спричинити екологічну катастрофу.