Резніков: коли війська РФ повернуться в пункти постійної дислокації, тоді стане ясно про скасування її агресивних планів

Про це повідомляє Reuters.

"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів", - наголосив Резніков.

За його словами, навіть якщо російські війська передислокуються з одного місця, то це, швидше за все, буде лише міграція в інший район поблизу України, а не реальне відведення військ.

"Всі війська, які вони перекинули повинні повернутися в пункти постійної дислокації. Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани. Виведення людей недостатньо-необхідно також вивести озброєння і техніку", - наголосив Резніков.



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