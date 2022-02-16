Резніков: коли війська РФ повернуться в пункти постійної дислокації, тоді стане ясно про скасування її агресивних планів
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що останній звіт української розвідки не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України
Про це повідомляє Reuters.
"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів", - наголосив Резніков.
За його словами, навіть якщо російські війська передислокуються з одного місця, то це, швидше за все, буде лише міграція в інший район поблизу України, а не реальне відведення військ.
"Всі війська, які вони перекинули повинні повернутися в пункти постійної дислокації. Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани. Виведення людей недостатньо-необхідно також вивести озброєння і техніку", - наголосив Резніков.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
- Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.
- У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ.
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