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Головна війна з Росією Резніков: початковий запит ЗСУ на 155-мм артилерію виконано на 90%

Резніков: початковий запит ЗСУ на 155-мм артилерію виконано на 90%

9 червня, 2022 четвер
11:51
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков доповів, що по артилерії 155-мм калібру запит від Збройних Сил України виконаний на 90%, утім щодня ця потреба збільшується через інтенсивні бої

Про це інформує в телеграмі Міністерство оборони України.

"Хочу підкреслити, по артилерії 155-мм калібру Міноборони вже виконало початковий запит від Збройних Сил на 90%. На 100% ця початкова потреба буде закрита протягом 1-2 тижнів. Але змінюються обставини на полі бою – збільшується потреба. Генштаб реагує на зміну оперативної обстановки – Міноборони змінює завдання своїй команді відповідно до запитів ГШ. Вже маємо чіткий план постачання артилерії до кінця липня", – розповів Резніков.

Міністр оборони наголосив, що запит на зброю формує Генштаб ЗСУ, вимоги змінюються в залежності від потреб та активності бойових дій.

"Отримане озброєння та техніка централізовано передаються Міністерством оборони на склади ЗСУ. Розподіл здійснюється командуванням ЗСУ, оскільки саме воно бачить загальну картину, формує задум операцій і визначає пріоритети", – додав міністр.

  • Міністр оборони України Олексій Резніков, 4 червня, висловив оптимістичні прогнози, що активні бойові дії в Україні завершаться до кінця 2022 року.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна робить більше для підтримки України, ніж майже всі держави світу.
  • Україна отримала від Литви 20 автомобілів, серед яких вантажні машини та позашляховики, ще 20 БТР – в дорозі.
  • 1 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найближчим часом очікується "нова порція добрих новин", пов'язаних із підтримкою з боку США.
  • 25 травня литовський журналіст Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар". 28 травня стало відомо, що йому вдалось залучити понад 5 млн євро.
  • Відтак, Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника. Проте виробник погодився передати його Україні безкоштовно.

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Олексій Резніков
постачання озброєнь
Генштаб ЗСУ
Міністр оборони України
Міністерство оборони України
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