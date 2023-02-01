РФ чинить геноцид українського народу: Магучіх пояснила, чому росіян не можна допускати на Олімпіаду
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася думками, чому росіян та білорусів не можна допускати на міжнародні змагання.
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Магучіх, усі українські спортсмени проти того, щоб РФ і РБ брали участь на Олімпіаді.
"Я впевнена, всі українські спортсмени проти того, щоб росіян і білорусів допустили до міжнародних змагань. Росія – це країна-агресор, яка чинить геноцид українського народу", – сказала легкоатлетка Ярослава Магучіх.
У МОК же вважають, що в змаганнях мають брати участь ті росіяни та білоруси, які не підтримують війну в Україні. Їх хочуть допустити у під нейтральним прапором.
- Нагадаємо, 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- 30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.
- Володимир Кличко заявив, що відновлення російських та білоруських спортсменів на Олімпійських Іграх - це "зрада олімпійського духу" та "монументальна помилка". Він наголосив, що сьогодні окупанти є "олімпійськими чемпіонами зі злочинів проти мирного населення та зазначив, що допуск загарбників до змагання зробить Баха "співучасником цієї огидної війни".
- 31 січня МОК відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни через потенційний допуск росіян на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.58Продаж 43.54
- Актуальне
- Важливе