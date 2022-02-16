РФ може наважитися на повномасштабне вторгнення в Україну в другій половині лютого, - розвідка Естонії

Про це повідомляє звіт зовнішньої розвідки Естонії за 15 лютого.



"За нашою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції потрібне лише політичне рішення", - йдеться у доповіді.



Зазначається, що розгортання російської армії вздовж українського кордону є найбільшим військовим нарощуванням Росією за останні 30 років.



"Якщо Росія вибере війну, рівень військової загрози в Європі зросте", - підкреслює естонська розвідка.



У звіті йдеться, що хоча війна в Україні не становитиме безпосередньої військової загрози для Естонії чи НАТО, політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії може посилитися в довгостроковій перспективі, якщо Росія досягне дипломатичного та/або військового успіху в українському питанні.



"Навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати утриматися від військової агресії, Естонія та інші західні країни мають бути готовими до більш тривалого військового тиску з боку Росії - прямі загрози війни стали невід'ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік", - йдеться у повідомленні.

