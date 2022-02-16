РФ може наважитися на повномасштабне вторгнення в Україну в другій половині лютого, - розвідка Естонії
За даними розвідки Естонії, Росія зібрала достатньо військових сил, необхідних для повномасштабного наступу на Україну у другій половині лютого цього року, якщо на це наважиться російське керівництво
Про це повідомляє звіт зовнішньої розвідки Естонії за 15 лютого.
"За нашою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції потрібне лише політичне рішення", - йдеться у доповіді.
Зазначається, що розгортання російської армії вздовж українського кордону є найбільшим військовим нарощуванням Росією за останні 30 років.
"Якщо Росія вибере війну, рівень військової загрози в Європі зросте", - підкреслює естонська розвідка.
У звіті йдеться, що хоча війна в Україні не становитиме безпосередньої військової загрози для Естонії чи НАТО, політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії може посилитися в довгостроковій перспективі, якщо Росія досягне дипломатичного та/або військового успіху в українському питанні.
"Навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати утриматися від військової агресії, Естонія та інші західні країни мають бути готовими до більш тривалого військового тиску з боку Росії - прямі загрози війни стали невід'ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік", - йдеться у повідомленні.
- Згідно з даними ЗСУ, вздовж українського кордону зібралося близко 120 тис. російських військових, які об'єднані у 85-87 батальйонно-тактичних груп, і зараз фіксується їх постійне переміщення.
- Міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого. Також 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО заявили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ.
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