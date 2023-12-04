РФ планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО за допомогою демонстрацій із заворушеннями, - ЗМІ

Про це повідомляє Yle.

Згідно зі звітом, російська спецслужба планувала організувати кампанії переслідувань під виглядом демонстрацій до вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

Журналісти отримали документи з планом, підготовленим російською розвідкою, в якому йдеться, що демонстрації з заворушеннями, які наступили за спаленням Корану у Швеції, посилили страх перед ісламом у країнах ЄС. Документ закликає до подальшого нагнітання цієї напруги.

Метою також було посилити напругу між Туреччиною і європейськими країнами та НАТО.

У фінській поліції підтверджують, що знали про плани російської спецслужби підбурювати демонстрації, проте наразі немає ознак того, що Росія реалізувала свої плани у Фінляндії.

У матеріалі російської спецслужби перераховуються методи, корисні для організації кампаній переслідування, зокрема демонстрації, які висміюють президента Туреччини Реджепа Ердогана, були заплановані у великих містах Європи. Також написання якомога більшої кількості графіті на стінах проти ісламу та Ердогана у відомих місцях.

План передбачав якнайширше розповсюдження кадрів демонстрацій у соціальних мережах. Очікувалося, що ЗМІ широко повідомлять про події.

Крім документа про плани, журналісти отримали звіт про виконану операцію. У ньому задокументовано російську кампанію переслідувань, яка пройшла в центрі Парижа у березні 2023 року. Тоді в місті було організовано демонстрації проти ісламу та Туреччини.