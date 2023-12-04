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РФ планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО за допомогою демонстрацій із заворушеннями, - ЗМІ

4 грудня, 2023 понедiлок
17:36
Світ НАТО

Журналісти отримали документи розвідки, які підтверджують, що Росія планувала організувати операції з заворушеннями, щоб завадити Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Метою також було посилити напруженість між Туреччиною та європейськими країнами

Про це повідомляє Yle.

Згідно зі звітом, російська спецслужба планувала організувати кампанії переслідувань під виглядом демонстрацій до вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

Журналісти отримали документи з планом, підготовленим російською розвідкою, в якому йдеться, що демонстрації з заворушеннями, які наступили за спаленням Корану у Швеції, посилили страх перед ісламом у країнах ЄС. Документ закликає до подальшого нагнітання цієї напруги.

Метою також було посилити напругу між Туреччиною і європейськими країнами та НАТО.

У фінській поліції підтверджують, що знали про плани російської спецслужби підбурювати демонстрації, проте наразі немає ознак того, що Росія реалізувала свої плани у Фінляндії.

У матеріалі російської спецслужби перераховуються методи, корисні для організації кампаній переслідування, зокрема демонстрації, які висміюють президента Туреччини Реджепа Ердогана, були заплановані у великих містах Європи. Також написання якомога більшої кількості графіті на стінах проти ісламу та Ердогана у відомих місцях.

План передбачав якнайширше розповсюдження кадрів демонстрацій у соціальних мережах. Очікувалося, що ЗМІ широко повідомлять про події.

Крім документа про плани, журналісти отримали звіт про виконану операцію. У ньому задокументовано російську кампанію переслідувань, яка пройшла в центрі Парижа у березні 2023 року. Тоді в місті було організовано демонстрації проти ісламу та Туреччини.

  • Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у жовтні після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
  • Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада. 9 листопада генеральний секретар НАТО закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.
  • 16 листопада комітет із закордонних справ парламенту Туреччини вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО, Угорщина також заявила, що поки не готова ратифікувати вступ Швеції.
  • Високопосадовець Держдепартаменту США анонімно заявив, що Туреччина дуже зацікавлена, щоб завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО до зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.
  • 28 листопада міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом після зустрічі з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом заявив, що турки можуть ратифікувати вступ Швеції в НАТО впродовж кількох тижнів.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволити Швеції стати членом Північноатлантичного альянсу.
Росія
ЄС
Швеція
Туреччина
Фінляндія
НАТО
вступ до НАТО
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