РФ працює над тим, щоб поставити під сумнів право Польщі на державність, - прессекретар міністра-координатора спецслужб
Польща протягом багатьох років перебуває під прицілом Росії, яка застосовує проти неї пропаганду та дезінформацію
Про це заявив у Twitter прессекретар міністра-координатора спецслужб республіки Станіслав Жарин.
"Протягом багатьох років Польща була ціллю Росії. Вона використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі. Кремль проводить заходи, щоб ударити по фундаментальному праву поляків на державність і безпеку", - написав він.
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Жарин наголосив, що Росія намагається переконати своє суспільство і Захід, що Польща не має права на суб'єктність, не повинна сприйматися серйозно і приречена служити "сірою зоною" між НАТО та Росією.
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