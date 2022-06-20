Про це заявив у Twitter прессекретар міністра-координатора спецслужб республіки Станіслав Жарин.

"Протягом багатьох років Польща була ціллю Росії. Вона використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі. Кремль проводить заходи, щоб ударити по фундаментальному праву поляків на державність і безпеку", - написав він.

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Жарин наголосив, що Росія намагається переконати своє суспільство і Захід, що Польща не має права на суб'єктність, не повинна сприйматися серйозно і приречена служити "сірою зоною" між НАТО та Росією.