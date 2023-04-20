РФ створила нову групу військ на тимчасово окупованому півдні України, - британська розвідка
На окупованій частині України Росія створила так звану "Дніпровську групу військ". Організацію сил було змінено через великі втрати ворога
Про це ідеться у звіті британської розвідки.
Зазначається, що 18 квітня 2023 року Кремль опублікував прес-реліз про візит президента Путіна на окупований Росією південь України. У повідомленні йдеться, що президент відвідав "Дніпровську групу військ".
Згадка такого угруповання є однією з перших, Росія використовує термін "група військ" в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування.
"Існування явно нового ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра", - зазначають у Міноборони Британії.
Аналітики вказують, що на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.
- 18 квітня, у Кремлі заявили про візит Путіна на окуповані Херсонщину та Луганщину. В ОП відреагували.
- Путін у ході поїздки на окуповані території України був зовсім не на бойових позиціях, а поблизу Генічеська на території (колишньої) бази відпочинку "Бригантина" на Арабатській стрілці, що за 150 км від лінії фронту.
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