РФ, яка скасувала акцію "Безсмертний полк" на своїй території, провела її в ДР Конго
Росіяни провели у Демократичній республіці Конго акцію "Безсмертний полк", попри те, що проведення цього маршу в Росії було скасоване
Про це пишуть пропагандистські видання.
Акція відбулася в столиці республіки - Кіншасі, за сприяння російського посольства. Зазначається, що місцевий оркестр виконав "Катюшу", а вулицями з ходою пройшлися працівники посольства, росіяни та деякі місцеві жителі республіки.
- 10 квітня російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 Травня.
- Парад також скасували в Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
- 12 квітня стало відомо, що параду до 9 Травня не буде й у тимчасово окупованому Криму.
- 18 квітня у Росії відмовилися від традиційного ходу "Безсмертного полку", яку щороку проводили до 9 травня.
- Пізніше і в Псковській області РФ скасували парад, святкові салюти та феєрверки на 9 травня.
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