Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, передає "РБК-Україна".

Так, за його словами, повернення доплат усім військовим "не надає позитивної конотації розмовам з нашими міжнародними партнерами".

Усі учасники переговорного процесу розуміють, що реалізація цього рішення "достатньо суттєво підважить домовленості, взяті в рамках Меморандуму з МВФ", каже Пишний.

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"Наразі рішення не реалізоване. Наскільки я знаю, відбувається певний юридичний процес. В якому вигляді в результаті і що саме буде ухвалено, я думаю, нам треба взяти декілька тижнів, і ми зрештою побачимо, результат. І вже від того результату будемо виходити", - констатує голова НБУ.

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Проте в НБУ залишаються прихильними "саме того сценарію і саме тих домовленостей, які були закріплені на рівні Меморандуму з МВФ".