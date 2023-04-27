Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Рішення про повернення доплат військовим ускладнило переговори з МВФ, - очільник НБУ

Рішення про повернення доплат військовим ускладнило переговори з МВФ, - очільник НБУ

27 квітня, 2023 четвер
19:34
Економіка гроші для ЗСУ

Рішення Верховної Ради про повернення доплат усім військовим на рівні 30 тис. грн ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом, оскільки суперечить зобов’язанням влади

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, передає "РБК-Україна".

Так, за його словами, повернення доплат усім військовим "не надає позитивної конотації розмовам з нашими міжнародними партнерами".

Усі учасники переговорного процесу розуміють, що реалізація цього рішення "достатньо суттєво підважить домовленості, взяті в рамках Меморандуму з МВФ", каже Пишний.

Читайте також: Міністерство фінансів не знає, чи були закладені в бюджет кошти на виплати військовим, - нардеп Разумков

"Наразі рішення не реалізоване. Наскільки я знаю, відбувається певний юридичний процес. В якому вигляді в результаті і що саме буде ухвалено, я думаю, нам треба взяти декілька тижнів, і ми зрештою побачимо, результат. І вже від того результату будемо виходити", - констатує голова НБУ.

Читайте також: Можна знайти гроші на виплату військовим по 30 тис. грн без друку грошей та збільшення податків, - перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Непран

Проте в НБУ залишаються прихильними "саме того сценарію і саме тих домовленостей, які були закріплені на рівні Меморандуму з МВФ".

  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським.
  • Вже 11 квітня нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який блокує підписання головою парламенту та президентом законопроєкту про повернення військовослужбовцям доплати у розмірі 30 тисяч грн.
  • Натомість народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим. А Олексій Гончаренко, народний депутат України, зазначив, що треба терміново зібрати засідання Верховної Ради, щоб провалити постанову про блокування виплат військовим.  
  • Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України закликав не маніпулювати виплатами додаткових 30 тисяч гривень військовим, винагорода нараховується залежно від перебування.
Суспільство
НБУ
військові
ЗСУ
Читайте також:
Міг-31К
26 квітня, 2023 середа
У Мурманській області РФ упав винищувач МіГ-31, - росЗМІ
Євросоюз
26 квітня, 2023 середа
Президент Італії підтримав якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу
26 квітня, 2023 середа
У МЗС РФ відреагували на розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.02
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 квітня
20:15
санкції проти Росії
Російських та білоруських спортсменів не змушуватимуть письмово засуджувати вторгнення РФ до України, - президент ASOIF
20:11
Премєр Моравецький відкрив летовище під Варшавою
Біля Варшави під час церемонії відкриття аеропорту зіткнулися два навчальні літаки
20:00
OPINION
Олександра Федорів
Може, десь межи часами і є той час, що є часом розплати...
19:39
НАТО
Шмигаль заявив, що у липні Україна очікує почути, коли стане членом НАТО
19:34
Києво-Печерська лавра
МАФи та 15 капітальних споруд: УПЦ МП масштабно забудувала територію київської лаври, - в.о. гендиректора заповідника
19:17
російська армія, мобілізація
На Луганщині готують 500 росіян, яких завербували у місцях позбавлення волі, — Генштаб
19:04
Ексклюзив
Микола Княжицький
Княжицький: Томос має бути внесений у законодавство України
19:03
OPINION
Влад Дідусь
Мудрику, тікай з "Челсі"
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 428 дня війни: українські партизани на Херсонщині ліквідовують окупантів, а Шмигаль зустрівся із Папою Римським
18:54
Toyota
Понад 10 млн: впродовж року Toyota виготовила та продала рекордну кількість авто
18:50
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Міністерство фінансів не знає, чи були закладені в бюджет кошти на виплати військовим, - нардеп Разумков
18:45
ПАРЄ
ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей та дорослих до РФ
18:26
нафта танкер корабель
ВМС Ірану захопили нафтовий танкер, що прямував з Кувейту в США
18:19
В Укргідрометцентрі прогнозують, що 1–2 травня вода з Десни знову може підтопити Київ
18:06
Юн Сок Йоль та Джо Байден
Президент Південної Кореї під час візиту у США пообіцяв продовжувати підтримку України
18:04
OPINION
Олександр Вільчинський
Перемогти в собі совка
17:46
Денис Шмигаль
До кінця весни Україна отримає проміжний звіт щодо виконання рекомендацій по вступу в ЄС, - Шмигаль
17:39
НБУ
Нацбанк покращив прогноз щодо економіки України на 2023 рік та розміру міжнародних резервів
17:37
Радіо Свобода Киргизстан
У Киргизстані заборонили діяльність "Радіо Свобода"
17:31
В Україні до кінця війни можуть заборонити виробництво і продаж сигарет для duty-free
17:24
Голові Полтавського райсуду, яка зливала ФСБ дані про азовців, оголосили підозру
17:20
Ексклюзив
Індія росія прапор
Індія має багато російського озброєння, але навряд чи продаватиме зброю до РФ, - військовий експерт Катков
17:16
Ердоган Путін
Ердоган після вчорашнього погіршення здоров'я поговорив з Путіним про Україну та зернову угоду
17:09
Михайло Федоров
В українській шкільній програмі може з'явитися вивчення штучного інтелекту
17:00
Hyundai
Hyundai Motor планує продати всі заводи у Росії, - ЗМІ
16:58
УПЦ МП
УПЦ МП позбавили права користуватися земельними ділянками у Броварах
16:46
Ворог вдарив по селу біля Харкова: є загиблий і поранені працівники обленерго
16:46
Олексій Неїжпапа
У Росії оголосили в розшук командувача українських ВМС Неїжпапу
16:33
аеропорт Бориспіль
Україна готується до відкриття авіапростору для пасажирських перевезень, - міністр транспорту Франції
16:26
Ексклюзив
ПАРЄ
Резолюція ПАРЄ щодо депортації дітей Росією стане у пригоді Україні для доведення у міжнародних судах фактів геноциду, - нардепка Кравчук
16:24
суд, вирок
Розстріляв автівку з родиною на Чернігівщині: росіянина засудили до довічного ув'язнення
16:21
ЗНО
НМТ-2023: кількість країн для проходження тестування зросла до 32
16:20
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:10
електроенергія, світло ЛЕП
Понад рік без електроенергії: до одного з сіл на Харківщині повернули світло
16:03
OPINION
Карл Волох
Про війну й совість
16:00
Ексклюзив
Олександр Ольшанський
Інформаційна війна, як і роздача зброї у Києві – необхідний крок, – Олександр Ольшанський
15:56
Єнс Столтенберг
"Важливо, щоб Китай краще розумів українські перспективи": Столтенберг про переговори Сі Цзіньпіна та Зеленського
15:56
Ексклюзив
ЗСУ
За один контрнаступ неможливо звільнити всі окуповані території, - військовий аналітик Гетьман
15:52
Володимир Яценко в ЗСУ
Після навчання у Великій Британії для захисту України повернулися 14 тис. військових
15:37
Роман Червінський
Ар’єв про "справу Червінського": зрадника, який здав координати аеродрому, вже засудили на 14,5 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV