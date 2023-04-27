Рішення про повернення доплат військовим ускладнило переговори з МВФ, - очільник НБУ
Рішення Верховної Ради про повернення доплат усім військовим на рівні 30 тис. грн ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом, оскільки суперечить зобов’язанням влади
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, передає "РБК-Україна".
Так, за його словами, повернення доплат усім військовим "не надає позитивної конотації розмовам з нашими міжнародними партнерами".
Усі учасники переговорного процесу розуміють, що реалізація цього рішення "достатньо суттєво підважить домовленості, взяті в рамках Меморандуму з МВФ", каже Пишний.
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"Наразі рішення не реалізоване. Наскільки я знаю, відбувається певний юридичний процес. В якому вигляді в результаті і що саме буде ухвалено, я думаю, нам треба взяти декілька тижнів, і ми зрештою побачимо, результат. І вже від того результату будемо виходити", - констатує голова НБУ.
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Проте в НБУ залишаються прихильними "саме того сценарію і саме тих домовленостей, які були закріплені на рівні Меморандуму з МВФ".
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським.
- Вже 11 квітня нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який блокує підписання головою парламенту та президентом законопроєкту про повернення військовослужбовцям доплати у розмірі 30 тисяч грн.
- Натомість народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим. А Олексій Гончаренко, народний депутат України, зазначив, що треба терміново зібрати засідання Верховної Ради, щоб провалити постанову про блокування виплат військовим.
- Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України закликав не маніпулювати виплатами додаткових 30 тисяч гривень військовим, винагорода нараховується залежно від перебування.
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