Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Рада повернула доплати військовим у 30 тис. грн. Якщо гроші не заклали в бюджет, то це або диверсія, або недбалість. Сьогодні ми отримали відповідь від Міністерства фінансів, куди звернулася наша команда з проханням надати відповідь на питання: Чи закладалися доплати у 30 тис. грн нашим захисникам на 2023 рік?" - пояснив Разумков.

Народний депутат нагадав, що рішення про бюджет приймалося у листопаді 2022 року, а скасували премії військовим з 1 лютого цього року.

"І відповідь від Мінфіну така: А ми не знаємо, чи закладалися ці кошти, чи ні, - сказали у Мінфіні, - ми виділили кошти в рамках запиту Ради національної безпеки й оборони України, а як вони далі розповсюджувалися, не зрозуміло, - додали в Мінфіні. Я вважаю, що економити на наших захисниках точно не потрібно. Треба повернути кошти нашим захисникам", - підкреслив Разумков.