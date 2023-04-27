Міністерство фінансів не знає, чи були закладені в бюджет кошти на виплати військовим, - нардеп Разумков
Народний депутат України Дмитро Разумков наголосив, що потрібно повернути доплати у 30 тис. грн нашим військовим
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Рада повернула доплати військовим у 30 тис. грн. Якщо гроші не заклали в бюджет, то це або диверсія, або недбалість. Сьогодні ми отримали відповідь від Міністерства фінансів, куди звернулася наша команда з проханням надати відповідь на питання: Чи закладалися доплати у 30 тис. грн нашим захисникам на 2023 рік?" - пояснив Разумков.
Народний депутат нагадав, що рішення про бюджет приймалося у листопаді 2022 року, а скасували премії військовим з 1 лютого цього року.
"І відповідь від Мінфіну така: А ми не знаємо, чи закладалися ці кошти, чи ні, - сказали у Мінфіні, - ми виділили кошти в рамках запиту Ради національної безпеки й оборони України, а як вони далі розповсюджувалися, не зрозуміло, - додали в Мінфіні. Я вважаю, що економити на наших захисниках точно не потрібно. Треба повернути кошти нашим захисникам", - підкреслив Разумков.
- З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
- Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік
- Народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль вніс у парламент проєкт постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)".
- Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим.
- Олексій Гончаренко, народний депутат України, зазначив, що треба терміново зібрати засідання Верховної Ради, щоб провалити постанову про блокування виплат військовим.
- Генеральний штаб Збройних Сил України закликав не маніпулювати виплатами додаткових 30 тисяч гривень військовим, винагорода нараховується залежно від перебування
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе