Рівень води в Дніпрі по Києву збільшився на метр через інтенсивну роботу ГЕС, - КМДА

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За його словами, наразі рівень води у Дніпрі піднявся приблизно на 1 метр. Це пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які зараз працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України.

"Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня", - заспокоюють в КМДА.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.

Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.

Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрик, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО. Також постраждали багато інших областей та міст України.

В низці із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.

Українців просять максимально обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb