Рівень води в Дніпрі по Києву збільшився на метр через інтенсивну роботу ГЕС, - КМДА
Підвищення рівня води в Дніпрі у межах Києва пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС
Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.
За його словами, наразі рівень води у Дніпрі піднявся приблизно на 1 метр. Це пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які зараз працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України.
"Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня", - заспокоюють в КМДА.
- Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.
- Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
- Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрик, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО. Також постраждали багато інших областей та міст України.
- В низці із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.
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Українців просять максимально обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії.
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