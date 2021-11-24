РНБО повинна залучити опозицію до розробки плану дій на випадок прямого вторгнення Росії, - Павленко

Про це народний депутат від "ЄС" Ростислав Павленко заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Зараз, найгірше, що можна робити, це не робити нічого. Саме це ми бачимо з боку нинішньої влади. Західна преса та військові представники заявили, що характер пересування військ свідчить, що Росія принаймні готова використати це як фактор тиску чи впливу, чи прямої агресії", - заявив він.



Він вважає, що як діятиме РФ залежить від дій, зокрема України.



"Тут я не згоден з тим, що ми щось зможемо спровокувати. Для Путіна та йому подібних - саме існування незалежної України є певна провокація. Питання в тому, як Україна буде проводити свою лінію. В міжнародній ситуації просто провально. Ми не бачимо, що скликається засідання Ради Безпеки ООН, хоча Україна має право", - сказав нардеп.



Ведуча запитала Павленка щодо можливого проведення засідання РНБО України про загрозу вторгнення з боку РФ.



"Це засідання мало б бути з залученням керівників опозиційних фракцій, можливо і позапарламентських сил, які мають можливості для впливу на ситуацію. Для того, щоб сформувати чіткий план дій. Тут питання, як демонструвати, що будь-яка агресія Путіна призведе до неприйнятних втрат. Підготовка військ, навчання з партнерами, залучення сил партнерів до спільних дій не спровокує агресора, а навпаки покаже, що будь-які дії щодо нас матимуть ціну, яку агресор не буде спроможний заплатити", - підсумував Павленко.

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