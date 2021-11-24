РНБО повинна залучити опозицію до розробки плану дій на випадок прямого вторгнення Росії, - Павленко
Українська влада повинна залучити опозиційні сили до створення плану дій відбиття прямої агресії Російської Федерації
Про це народний депутат від "ЄС" Ростислав Павленко заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Зараз, найгірше, що можна робити, це не робити нічого. Саме це ми бачимо з боку нинішньої влади. Західна преса та військові представники заявили, що характер пересування військ свідчить, що Росія принаймні готова використати це як фактор тиску чи впливу, чи прямої агресії", - заявив він.
Він вважає, що як діятиме РФ залежить від дій, зокрема України.
"Тут я не згоден з тим, що ми щось зможемо спровокувати. Для Путіна та йому подібних - саме існування незалежної України є певна провокація. Питання в тому, як Україна буде проводити свою лінію. В міжнародній ситуації просто провально. Ми не бачимо, що скликається засідання Ради Безпеки ООН, хоча Україна має право", - сказав нардеп.
Ведуча запитала Павленка щодо можливого проведення засідання РНБО України про загрозу вторгнення з боку РФ.
"Це засідання мало б бути з залученням керівників опозиційних фракцій, можливо і позапарламентських сил, які мають можливості для впливу на ситуацію. Для того, щоб сформувати чіткий план дій. Тут питання, як демонструвати, що будь-яка агресія Путіна призведе до неприйнятних втрат. Підготовка військ, навчання з партнерами, залучення сил партнерів до спільних дій не спровокує агресора, а навпаки покаже, що будь-які дії щодо нас матимуть ціну, яку агресор не буде спроможний заплатити", - підсумував Павленко.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за обстановкою на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили активність російських військ поблизу кордону з Україною.
- Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 30.01Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе