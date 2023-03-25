Роман Андрія Куркова "Сірі бджоли" став переможцем американської Національної премії гуртка книжкових критиків
Андрій Курков з романом "Сірі бджоли" став переможцем американської Національної премії гуртка книжкових критиків (National Book Critics Circle Award)
Про це повідомило видання Читомо із покликанням на сайт відзнаки.
Повідомляється, що національна премія гуртка книжкових критиків визначає переможців у наступних номінаціях: автобіографія, біографія, критика, художня література, документальна література, поезія.
Окрім цього, також вручаються іменні відзнаки: Премію Ґреґґа Барріоса за переклад, Премію Джона Леонарда, Премію Тоні Моррісон за досягнення, Відзнаку Нони Балакян за рецензування, Премію ім. Івана Сандрофа за життєві досягнення.
Зазначається, що роман Андрія Куркова "Сірі бджоли" у перекладі англійською Бориса Дралюка, що в оригіналі вийшов 2018 року в харківському видавництві "Фоліо", здобув Премію Ґреґґа Барріоса за переклад. Відзнаку заснували 2021 року на честь американського письменника-активіста, драматурга, кінорежисера та художника.
Видання нагадує, що події роману "Сірі бджоли" відбуваються у сірій зоні на Сході України. Двоє пенсіонерів стають останніми мешканцями села: проукраїнський бджоляр Сергійович та його опонент Пашка. Вирішивши врятувати вулики від війни, Сергійович вирушить у подорож країною, щоб знайти тихе місце, а заразом і свій власний внутрішній спокій.
З повним списком переможців National Book Critics Circle Award можна ознайомитись на сайті премії.
Довідка
National Book Critics Circle Award підтримує літературну критику та книжкову культуру з 1976 року. Ця премія відзначає "видатних авторів та сприяє загальнонаціональному спілкуванню про читання, критику та літературу".
Переможці National Book Critics Circle Award традиційно визначаються у березні літературними критиками, які входять до Національного гуртка книжкових критиків. У різні роки лавреатами премії були Тоні Моррісон, Томас Фленаган, Джон Апдайк, Енн Тайлер, Сюзан Зонтаґ, Хорхе Луїс Борхес та інші.
- 13 листопада повідомлялося, що "Сірі бджоли" Андрія Куркова увійшли до списку найкращих книжок-2022 за версією The New Yorker.
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