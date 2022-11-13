Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура "Сірі бджоли" Андрія Куркова увійшли до списку найкращих книжок-2022 за версією The New Yorker

"Сірі бджоли" Андрія Куркова увійшли до списку найкращих книжок-2022 за версією The New Yorker

13 листопада, 2022 неділя
11:49
Культура Андрій Курков

До списку найкращих книжок-2022 за версією The New Yorker увійшов роман українського письменника Андрія Куркова "Сірі бджоли"

Перелік оприлюднили на сайті The New Yorker.

"Сірі бджоли" - це роман, який вийшов у 2018 році у видавництві "Фоліо". Українського  його переклала Катерина Ісаєнко, англійською - Борис Дралюк (видавництво Deep Vellum). Роман розповідає про життя людей під час війни на Сході України.

Читайте також: Ерос у місті упирів, наші в Туреччині та двомовність у Києві – 5 книг про те, чого (не)чекали, але воно (не)сталося

                                            

"У селі Мала Староградівка, яке розташоване в так званій сірій зоні, залишилися жити лише двоє — пенсіонер 49 років Сергій Сергійович і його колишній однокласник Пашка. І вони, маючи абсолютно протилежні погляди на життя, змушені миритися, хоча до одного заходять в гості українські військові, а до іншого — сепаратисти. Головна турбота Сергійовича — як і куди з настанням весни відвезти подалі від війни своїх бджіл — всі шість вуликів. Відвезти туди, де не стріляють, щоб згодом у меду не було присмаку війни. Після не зовсім вдалої зупинки  біля Запоріжжя він вирішує їхати з бджолами до Криму, до татарина, з яким познайомився понад двадцять років тому на з’їзді бджолярів. Він навіть уявити собі не може, що літо, проведене в Криму, навчить його не довіряти не тільки людям, а й власним бджолам", - ідеться в анотації до книги.  

  • 4 жовтня у чотирьох країнах: Україні, Німеччині, Австрії та Нідерландах - стартував книжковий проєкт для українських дітей "Better Time Stories".
  • 22 жовтня перші леді України та Німеччини презентували книжковий проєкт "Better Time Stories" у Франкфурті.
  • 26 жовтня стало відомо, що щоденник 12-річної Єви Скалецької, яка через війну виїхала з бабусею з Харкова до Дубліна, вийшов у британському видавництві під назвою "Ви не знаєте, що таке війна: щоденник юної дівчини з України".
  • 29 жовтня стало відомо, що у французькому видавництві Editions Stock виходить збірка текстів українських письменників про різні міста і регіони країни "Hommage à l’Ukraine".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Україна
США
Читайте також:
Окупанти, Херсон, Херсонщина
12 листопада, 2022 субота
Окупанти оголосили про нову "адміністративну столицю" Херсонської області
Бен Ходжес
12 листопада, 2022 субота
Генерал США Ходжес дав прогноз, коли ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь
Вибух
12 листопада, 2022 субота
У Харкові прогриміли вибухи
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
13 листопада
12:53
Антоніу Гутерреш
"Не будь-який мир - а мир, що ґрунтується на цінностях Статуту ООН": Гутерреш про завершення війни з Росією
12:47
Ілюстративне фото
На Луганщині 10 російських загарбників зґвалтували 12-річну дівчинку
12:23
За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені
За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені
12:12
На Донбасі точаться важкі бої, але хлопці готові йти на Донецьк і далі, - Порошенко
12:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:57
Потяг до перемоги
"Квиток до перемоги": Укрзалізниця почала продаж квитків на перші потяги до Херсона, Сімферополя, Маріуполя, Луганська і Донецька
11:47
Саломе Зурабішвілі
Після оголошення Путіним мобілізації кордон Грузії перетнули 700 тис. громадян РФ, - Зурабішвілі
11:23
На фото Михайло Подоляк
У Офісі президента спрогнозували, коли РФ "дозріє" до виведення військ та переговорів
10:52
Філіп Хрговіч
Усика зобов'язали битися з претендентом на титул IBF
10:44
російський паспорт
Путін хоче позбавляти російських паспортів за "фейки про війну"
10:35
Алі Даеї
Ексфутболіста "Баварії" засудили до смертної кари в Ірані
10:11
Ілюстративне фото
За минулу добу ворог здійснив 4 ракетних і понад 40 атак РСЗВ та завдав 16 авіаударів, - Генштаб
09:40
військова підготовка у школах РФ
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повертає у школи військову підготовку
09:30
Ілюстративне фото
ЗСУ завдали високоточного удару біля Дніпрян на Херсонщині, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих окупантів, - Генштаб
09:14
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
ЗСУ за добу ліквідували 650 російських окупантів, - Генштаб
08:57
У Білорусі росте соціальна напруга
У Білорусі росте напруга між місцевими мешканцями та армією РФ, - Генштаб ЗСУ
08:47
Сенат США
Демократи зберегли контроль над сенатом США за підсумками проміжних виборів, - CNN
08:45
OPINION
Олександр Вільчинський
Вивчаємо топоніміку  разом із Збройними силами
08:15
Окупанти регулярно вночі обстрілюють Нікопольщину
Окупанти випустили вночі майже 40 смертоносних зарядів по Нікополю: дві жінки в лікарні
08:15
Ексклюзив
мобілізовані з ОРДЛО
На Луганщині для мобілізованих з РФ роблять наметові табори, це дуже гарні цілі, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
08:00
Анонс
Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру
07:45
Володимир Путін
У Кремлі через виведення окупаційних військ із Херсона поглиблюється розкол, - ISW
06:49
Звільнення українських земель на півдні країни триває
Ворог плекає плани високоточних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, - ОК "Південь"
01:30
Мірча Луческу
Луческу збирається закінчити кар'єру: друг тренера "Динамо" назвав терміни
00:36
На фото: система ППО
На Черкащині спрацювала ППО
00:14
На фото вертоліт Ка-52
Російський гвинтокрил випустив по Сумщині 15 некерованих ракет
2022, субота
12 листопада
23:56
Олександр Зінченко
Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Вулвергемптон" в АПЛ
23:27
Ексклюзив
Найбільшою проблемою після війни буде депопуляція, - інвестбанкір Фурса
23:25
Авіакатастрофа, Даллас
У США на авіашоу зіштовхнулися літаки
23:06
Вибух
У Харкові прогриміли вибухи
22:48
Ексклюзив
Дональд Трамп
У Трампа є реальна можливість стати кандидатом в президенти й виграти у Байдена, - американський політтехнолог Смарт
22:45
Інфографіка
"Дніпро-1", Олександр Сваток
УПЛ: який вигляд має таблиця перед 13-м туром чемпіонату України з футболу
22:15
Володимир Зеленський
ЗСУ деокупували 60 населених пунктів Херсонщини, поліція проводить стабілізаційні заходи, - Зеленський
22:12
Бен Ходжес
Генерал США Ходжес дав прогноз, коли ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь
21:54
Російський прапор зник із будівлі Херсонської ОДА
Перед втечею з Херсона росіяни знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики, - Зеленський
21:35
Б'янка Залевська
Зеленський нагородив кореспондентку "Еспресо" Залевську орденом Княгині Ольги другого ступеня
21:26
град
Ворог обстріляв з РСЗВ "Град" Горностаївку, є загиблі
21:14
ЛНР
Окупантам, які воювали за "Л/ДНР", запропонували перейти на контрактну службу в російській армії, - Генштаб ЗСУ
20:59
Уламки ворожої ракети в Запоріжжі
Ворог атакував Запоріжжя "іскандером" з 54 касетними зарядами
20:58
ЗСУ
ЗСУ вдарили по зосередженню росіян на Луганщині: 27 загиблих і 18 поранених
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV