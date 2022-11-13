"Сірі бджоли" Андрія Куркова увійшли до списку найкращих книжок-2022 за версією The New Yorker

Перелік оприлюднили на сайті The New Yorker.

"Сірі бджоли" - це роман, який вийшов у 2018 році у видавництві "Фоліо". Українського його переклала Катерина Ісаєнко, англійською - Борис Дралюк (видавництво Deep Vellum). Роман розповідає про життя людей під час війни на Сході України.

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"У селі Мала Староградівка, яке розташоване в так званій сірій зоні, залишилися жити лише двоє — пенсіонер 49 років Сергій Сергійович і його колишній однокласник Пашка. І вони, маючи абсолютно протилежні погляди на життя, змушені миритися, хоча до одного заходять в гості українські військові, а до іншого — сепаратисти. Головна турбота Сергійовича — як і куди з настанням весни відвезти подалі від війни своїх бджіл — всі шість вуликів. Відвезти туди, де не стріляють, щоб згодом у меду не було присмаку війни. Після не зовсім вдалої зупинки біля Запоріжжя він вирішує їхати з бджолами до Криму, до татарина, з яким познайомився понад двадцять років тому на з’їзді бджолярів. Він навіть уявити собі не може, що літо, проведене в Криму, навчить його не довіряти не тільки людям, а й власним бджолам", - ідеться в анотації до книги.

4 жовтня у чотирьох країнах: Україні, Німеччині, Австрії та Нідерландах - стартував книжковий проєкт для українських дітей "Better Time Stories".

22 жовтня перші леді України та Німеччини презентували книжковий проєкт "Better Time Stories" у Франкфурті.

26 жовтня стало відомо, що щоденник 12-річної Єви Скалецької, яка через війну виїхала з бабусею з Харкова до Дубліна, вийшов у британському видавництві під назвою "Ви не знаєте, що таке війна: щоденник юної дівчини з України".

29 жовтня стало відомо, що у французькому видавництві Editions Stock виходить збірка текстів українських письменників про різні міста і регіони країни "Hommage à l’Ukraine".