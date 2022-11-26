Росія є державою, яку захопила терористична організація, - Портников

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Справа не тому, що Росія є державою, яка є спонсором тероризму, а тому, що цю країну захопила терористична організація. Як Аль-Каїда, Ісламська Держава, Хезболла та Талібан. Росія нічим не відрізняється від цих терористичних організацій. І цілком можливо, що настане час, коли Росію саме такою організацією визнають", - пояснив Портников.

Журналіст вважає, що ПВК Вагнера цілком можна класифікувати, як підрозділ ФСБ.

"Вже є перші сигнали про те, що Росію можуть визнати терористичною організацією. ПВК Вагнера, на чолі якої стоїть Пригожин, вже визнали терористичною організацією. ПВК Вагнер є підрозділом ФСБ. Просто ФСБ не може діяти такими методами, як кувалда. Вони діють більш обережніше, наприклад отруйною речовиною "новичок", - додав він.

На початку листопада власник ПВК Вагнера Пригожин визнав втручання у вибори в США.

Також британська розвідка спіймала Пригожина на формуванні позитивного іміджу та брехні про успіхи ПВК Вагнера на Донбасі.

Окрім цього Пригожин повідомив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях РФ

У середу, 23 листопада 2022 року, депутати Європарламенту проголосували за визнання Росії державою-спонсором тероризму

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