Росія обстріляла Курахове на Донеччині. Постраждали щонайменше 13 людей

Про це повідомляє "Суспільне. Донбас".

За словами начальника міської ВА Курахового Романа Падуна, станом на 01:00 п'ятниці, 22 вересня, відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу.

Даних про загиблих немає. Відомо, що російські війська поцілили по житлових будинках. З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу.

Внаслідок обстрілів також сталася пожежа.