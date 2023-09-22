Росія обстріляла Курахове на Донеччині. Постраждали щонайменше 13 людей
Ввечері четверга, 21 вересня, російські війська обстріляли Курахове Донецької області
Про це повідомляє "Суспільне. Донбас".
За словами начальника міської ВА Курахового Романа Падуна, станом на 01:00 п'ятниці, 22 вересня, відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу.
Даних про загиблих немає. Відомо, що російські війська поцілили по житлових будинках. З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу.
Внаслідок обстрілів також сталася пожежа.
- У середу, 20 вересня, російські терористичні війська вбили 4 цивільних людей у Торецьку та Північному Донецької області.
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