Росіяни із самохідного міномета "Тюльпан" вбили чотирьох людей на Донеччині

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Росіяни вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 "Тюльпан" по м. Торецьку та його околицях. Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне", - пише прокуратура.

У Торецьку внаслідок обстрілу загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували у приватному житловому будинку.

Ще двоє людей - 84-річна мати та її 60-річний син - отримали поранення, несумісні з життям, на одній з вулиць Північного.

"Ворожа атака зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.